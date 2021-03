¡Un nuevo embajador de la India!

¿A usted no le parece jarto que por nuestra tierra pasen cientos de personajes miembros de todos los Gobiernos Nacionales, que abusan de nuestra amabilidad y hospitalidad, como de nuestra paciencia desmedida para aceptar y no reclamar?

¿No le parece a usted que no aguantamos más desconocimiento de nuestras necesidades, nada o lánguida inversión, o miento, cero avances de la Ruta 45 y hace pocos días nos dijeron que ya va?

Entonces debemos agradecerles ahora por el daño que nos han causado con esos malos contratistas; no señores, siendo justos el Gobierno Nacional debería repararnos por las inversiones fracasadas en las vías al Cauca por Inzá e Isnos, por ese sonando distrito de riego de Tesalia que hace poco le volvieron a dar pantalla y sin colores, entre otros, años de puro cuento, años de visitas Ministeriales, visitas del jefe de Estado, este último que si puede comprometer recursos pero al Huila poco le toca y ahora la inerte visita del Contralor General de la Republica, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, a quien podemos ver como otro embajador de la India.

Veamos por qué: dijo que en el Huila hay más de 37 elefantes blancos u obras inconclusas, lo llamativo fue la disertación entre estos dos términos, buscando una diferenciación de conceptos gramaticales, que a la larga es lo mismo “obras hechas con dinero público y que quedan inconclusas tras una fuerte inversión que terminan como cadáveres inmobiliarios”.

Aterrizando ese lenguaje, a nosotros los huilenses de nada nos sirve saber cuántas son las obras que generan detrimento patrimonial y no cumplieron con su naturaleza, nos importa es cómo pueden salvarse esas inversiones.

Pero queridos periodistas, yo hubiera tenido siquiera el deseo de acercarme a ese alto funcionario, el mismo que intercambio favores con el actual Fiscal General de la Nación, donde sus respectivas esposas eran sus subalternas, hubiera pensado muy bien mis preguntas, como por ejemplo, cuál fue la noticia para un verdadero titular de prensa, si traía sanciones en firme, cuál es el límite de sus competencias, pues parecía empleado del Gobierno, o en campaña suya o la de alguien cercano, llamando a otros funcionarios impartiendo órdenes.

Le preguntaría si tiene competencia para destrabar los proyectos en el DNP; no, al parecer la prensa mal informada y sin ahondar en los detalles, aplaudieron la visita, acompañaron al embajador de la India, le creyeron cuanta aseveración hizo.

Dijo por ejemplo que el estadio de Neiva tenía listos los 48 mil millones de pesos para ser terminado, cinco mil millones de pesos producto del pago de la aseguradora de los contratistas incumplidos, diez mil millones que el alcalde consiguió con el Ministerio del Deporte, y dice que 15 mil millones de una medida cautelar de embargo contra dos ex alcaldes, lo cual es curioso, pues esa plata no está, no hay propiedades ni dinero en efectivo retenido, aún estamos apenas viendo procesos de responsabilidad fiscal en trámite, los cuales tienen los encartados medios de control para rebatirlos.

Dijo que se habían impuesto medidas de embargo contra EMGESA por los incumplimientos en la construcción del proyecto de El Quimbo, lo cual es verdaderamente aterrador, pues esas medidas deben y recaen es a la ANLA.

Total, solo mensajes incorrectos que generan noticia pero que en 24 horas se habrá perdió el entusiasmo creado y la realidad de nuestra desgracia será la misma.

Por eso diría mi abuelo, de qué nos sirven los pomposos personajes del Gobierno Nacional sino aportan nada a nuestro desarrollo, no nos interesa su insolidaridad, su apatía y su desdén, mejor los conminamos que resuelvan en Bogotá sus asuntos y aquí no hay nada porque extrañarlos.

—

Por: Juan Felipe Molano Perdomo – jmolano74@hotmail.com

Twitter: @JuanFelipeMola8