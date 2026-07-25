Con inversión en infraestructura educativa, el alcalde de Rivera mejora las condiciones de la sede Viso Mesitas

Garantizar espacios dignos para aprender es uno de los compromisos de la Administración Municipal de Rivera. En ese propósito, el alcalde Humberto Alvarado, continúa impulsando inversiones en infraestructura educativa, esta vez con la intervención de la Sede Viso Mesitas, adscrita a la Institución Educativa Núcleo Escolar El Guadual.

Ubicada en la zona rural del municipio, esta sede de educación básica primaria contará con una nueva cubierta gracias a una inversión de $28.527.420, destinada al cambio de la teja existente y la instalación de nuevos elementos que mejorarán las condiciones del plantel.

La obra responde a una necesidad que durante años fue manifestada por la comunidad educativa y que hoy comienza a materializarse con trabajos que brindarán mayor seguridad y bienestar a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Con estas acciones, el alcalde Humberto Alvarado, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación en Rivera, llevando inversiones que transforman las instituciones educativas y generan mejores oportunidades para niños y niñas tanto del área urbana como rural.