TravelSale® Colombia 2026 pretende capitalizar el efecto Mundialista y potenciar el turismo nacional

En medio del mejor momento del turismo colombiano en la última década, el TravelSale® Colombia 2026 se consolida como una de las principales plataformas para dinamizar la economía del sector y democratizar el acceso a los viajes.

Con un país que alcanzó US$11.166 millones en divisas por turismo en 2025, un crecimiento del 9,4 % frente a 2024 y más de 6,4 millones de visitantes internacionales según reveló Pro Colombia, el evento organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) se posiciona como un catalizador clave del turismo digital.

El TravelSale® 2026 que se llevará a cabo del 9 al 15 de junio en todo el territorio nacional, se integra a este crecimiento como una infraestructura digital clave. En su edición 2025, el evento logró superar los $2,5 billones en ventas, con un incremento del 19 % en transacciones y más de 2 millones de visitas a la plataforma.

Además, evidenció un consumidor turístico más digital, especialmente entre las mujeres; por ejemplo, el tráfico fue liderado por ellas con el 76,3 % de participación. Por su parte, los destinos de playa concentraron el 65 % de las reservas, destacándose el aumento de aquellos con playas alejadas del turismo masivo.

Por primera vez en sus tres ediciones, el TravelSale® contará con un destino internacional invitado: Panamá, uno de los destinos turísticos y de negocios preferidos por los colombianos. Actualmente, el país conecta con Colombia a través de entre 30 y 35 vuelos diarios desde ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira, entre otras.

Además, el flujo de viajeros entre ambos países registró un crecimiento del 27 % entre 2025 y 2026. Se estima que el gasto promedio por viaje asciende a USD $500, incluyendo tiquetes aéreos y alojamiento.

«Para la edición de este año, se proyecta que el TravelSale® registre un crecimiento anual del 14 %, en línea con las estimaciones de expansión del comercio electrónico en valor. Prevemos que el consumidor colombiano mantendrá una fuerte preferencia por los destinos nacionales; sin embargo, las compras de último minuto hacia destinos asociados al Mundial jugarán un rol dinamizador fundamental. Nuestra intención es seguir contribuyendo a la democratización del acceso a los viajes», manifiesta María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

Vicente Reyes, gerente de marketing de Viajes Falabella comentó que, “el Travel Sale es un evento muy especial para los viajeros colombianos, y nos enorgullece ser aliados de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Desde el primer año hemos participado activamente, convencidos de que representa una gran oportunidad para que hagan realidad su sueño de viajar. Este año proyectamos un crecimiento del 50% en reservas durante el evento, impulsado por nuestros descuentos exclusivos y los beneficios de pagar sin intereses con el Banco Falabella”.

Travel Sale llega en un momento positivo para la industria turística. Solo durante el primer trimestre de 2026 observamos un crecimiento del 57% en la demanda de viajes frente al mismo periodo del año anterior, una señal clara de que los colombianos siguen priorizando las experiencias y la planificación anticipada de sus viajes. Esperamos que esta nueva edición impulse aún más ese comportamiento, especialmente a través de los paquetes, que continúan consolidándose como la alternativa preferida por los viajeros gracias a la conveniencia, el ahorro y las opciones de financiación que ofrecen”, aseguró Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.

Los resultados de la jornada 2025 confirmaron la madurez del consumidor turístico digital colombiano pero más allá de las cifras, el evento responde a un reto estructural en un contexto donde el acceso al turismo sigue siendo un reto para una parte importante de la población Frente a resto, el TravelSale® 2026 bajo el lema #NOMASMALETASTRISTES, ofrece descuentos de hasta el 70 % en más de 100 destinos, ampliando el acceso al turismo e impulsando regiones emergentes como La Guajira, La Guajira (lugares como Dibuya), Amazonía y Orinoquía (departamentos como Guainía, Guaviare y Putumayo), Chocó (Acandí, Sapzurro y Cabo Tiburón), Bolívar (más allá de Cartagena, también ha aumentado destinos como Mompox y San Basilio de Palenque).

El Informe de Impacto Económico (EIR) 2024 del WTTC proyecta que el turismo alcanzará los US $26.500 millones en aporte al PIB para 2035, representando el 4,9 % de la economía, y generará 1,8 millones de empleos, esto es 420.000 nuevos puestos de trabajo.

El TravelSale® que se llevará a cabo en Colombia del 9 al 15 de junio pretende seguir apoyando a que estas proyecciones se cumplan y que el país pueda posicionarse como el mejor destino para propios y extraños.