Sobresaliente escuela colombiana es Top 3 finalista de los premios World’s Best School Prizes, por un premio de 250.000 dólares

Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco es una de las tres finalistas del World’s Best School Prize for Environmental Action (Acción Ambiental) 2023

Una escuela sobresaliente de Colombia está en el Top 3 de los $250,000 World’s Best School Prizes 2023 . Los cinco Premios World’s Best School Prizes, fundados el año pasado por T4 Education en colaboración con Accenture, American Express, Yayasan Hasanah y la Fundación Lemann, son los premios educativos más prestigiosos del mundo.

La Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco, una escuela pública primaria y secundaria ubicada en Pitalito, Huila, Colombia, que está librando una batalla triunfante contra los efectos devastadores de la producción de café en la región, es una de las tres finalistas del World’s Best School Prize for Environmental Action 2023.

Los cinco World’s Best School Prizes – Colaboración con la Comunidad, Acción Ambiental, Innovación, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables – celebran a las escuelas de todo el mundo por el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo de la próxima generación y por su enorme contribución al progreso de la sociedad, especialmente a raíz del COVID. Los premios se establecieron para compartir las mejores prácticas de las escuelas que están transformando la vida de sus estudiantes y creando un impacto positivo en sus comunidades.

Los cinco ganadores de los World’s Best School Prizes serán elegidos por un jurado compuesto de líderes y expertos en educación en todo el mundo, basado en rigurosos criterios de evaluación. Adicionalmente, este año T4 Education lanzó un nuevo premio dentro de los World’s Best School Prizes -el “Community Choice Award”-, por el cual compiten las 15 escuelas finalistas, y será entregado a la escuela que más votos obtenga en la instancia del Voto Público, que se habilitó hasta el día 26 de septiembre.

Todos pueden votar, no hay restricciones particulares. La escuela ganadora del Community Choice Award 2023 va a ser premiada con una membresía gratuita del programa Best School to Work, el nuevo programa que T4 Education ha lanzado para escuelas. A través de este mecanismo de certificación de escuelas, se busca evaluar la cultura escolar de cada escuela, para mejorarla y transformarla a los fines de atraer y retener a los mejores docentes.

Vikas Pota, Fundador de T4 Education y de los World’s Best School Prizes, dijo:

“Felicitaciones a la Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco in Colombia por ser finalista entre las tres mejores para el World’s Best School Prize for Environmental Action 2023. Ustedes, y sus colegas finalistas, me han inspirado con su liderazgo, vision y la cultura escolar que han fomentado, y por el ejemplar entorno de enseñanza y aprendizaje que han construido”

“Mientras el mundo intenta paliar los efectos de una profunda crisis del sistema educativo, ustedes ya han demostrado el camino hacia un futuro mejor. Es hora de que los gobiernos los escuchen y aprendan de su trabajo.”

Sobre la escuela:

Huila es el departamento líder en la producción de café en Colombia y enfrenta un desafío ambiental apremiante debido a la gran cantidad de residuos producidos por la producción de café. Esto se debe a que el 95% de los subproductos, incluyendo pulpa, mucílago, cáscara, caucho y tallos, se descartan de manera negligente en el medio ambiente y en los cuerpos de agua, afectando su calidad.

En 2017, para abordar la situación, la Institución Educativa Municipal Montessori sede San Francisco estableció CAFELAB COLOMBIA. Bajo esta iniciativa, los estudiantes e investigadores llevaron a cabo un enfoque de dos fases, la primera involucrando trabajo de campo e investigación para determinar los mejores métodos de eliminación de los residuos. Esto incluyó experimentos y recolección de datos basados en encuestas y entrevistas a agricultores de café. La escuela utilizó drones para recopilar información geoespacial para su análisis. Los resultados de esta fase se compartieron a través de presentaciones en varios niveles municipales, departamentales, nacionales e internacionales.

La segunda fase de la iniciativa se centró en fomentar el emprendedurismo. Se presentaron desafíos STEM y, a través del diseño, creacion de prototipos, pruebas y evaluación, los estudiantes desarrollaron productos y procesos innovadores utilizando los subproductos del café. Este enfoque práctico no solo contribuyó a una solución sustentable, sino que también fomentó en los estudiantes el desarrollo de pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas.

CAFELAB COLOMBIA ya ha dado resultados significativos. Desde el punto de vista social, se ha convertido en un centro de investigación para toda la región sur de Colombia, beneficiando a más de 150.000 estudiantes, 5.000 maestros y aproximadamente 600.000 habitantes involucrados en actividades relacionadas con el café. Desde el punto de vista ambiental, el programa ha reintegrado más de 100,000 toneladas de pulpa de café en un uso productivo, recuperado más de 20 litros de agua por kilogramo de café lavado y ha permitido la producción de baterías eléctricas y materiales ecológicos.

Desde el punto de vista económico, la escuela ha fomentado el crecimiento de emprendimientos sustentables certificados especializados en el tratamiento de residuos de café, fomentando la economía circular y ofreciendo nuevas oportunidades de ingresos para las comunidades locales.

Próximos pasos:

Los cinco ganadores de los World’s Best School Prizes serán anunciados en la ceremonia de premiación en noviembre. Los ganadores de cada uno de los cinco premios será elegido en base a rigurosos criterios de evaluación, por un jurado compuesto de líderes de todo el mundo incluyendo académicos, educadores, ONGs, emprendedores sociales, funcionarios públicos, y de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.

Los ganadores van a ser premiados con un gran premio de US$ 250.000, distribuido en partes iguales, cada uno de ellos recibiendo un premio de US$ 50.000.

El ganador del nuevo Community Choice Award – elegido por el público en general a través de la instancia de Voto Publico – también va a ser anunciado junto a las cinco ganadoras de los World’s Best School Prizes. El Community Choice Award va a ser entregado a cualquiera de las 15 finalistas del Top 3 en base a los resultados del voto público, independientemente de ganar o no en las categoría de los World’s Best School Prizes en la cual compite.

Todas las escuelas finalistas del Top 3 van a compartir su trabajo y buenas prácticas a través de Toolkits de Transformación Escolar, dirigido a otros docentes, a través de los cuales van demostrar su trabajo, hablar de sus enfoques innovadores, y brindar instrucciones sobre cómo otros pueden replicar sus métodos para ayudar a mejorar la educación en todo del mundo. También van a participar de sesiones y workshops en la T4 Communities app.

SOBRE T4 EDUCATION:

Creemos que todos los niños en todas partes merecen una educación de calidad. Estamos construyendo la comunidad más grande del mundo de maestros y escuelas para lograr esto. Juntos. Nuestra plataforma de medios digitales brinda oportunidades para que los educadores establezcan redes, colaboren, compartan buenas prácticas y apoyen los esfuerzos de cada uno para mejorar el aprendizaje y la cultura escolar. Trabajamos para amplificar las voces de los maestros porque el mundo que queremos ver solo se construirá escuchando a quienes están en el corazón de la educación.

Nuestra comunidad global de más de 200.000 maestros y nuestra plataforma de medios digitales brindan un motor para que las organizaciones lleven a cabo premios educativos que trasciendan tanto en los medios internacionales como en la conciencia pública.

Para obtener más información, comuníquese con Salman Shaheen: salman@t4.education