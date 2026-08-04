Se acaba el botadero de basura: Escombrera contigua al aeropuerto de Neiva, tiene los días contados

Un sector históricamente relegado, convertido en botadero de basuras y escombros, será transformado gracias a una inversión de $1.400 millones de pesos.

Así lo anunció el alcalde Germán Casagua Bonilla, quien confirmó el inicio oficial de las obras de pavimentación e iluminación integral de la Transversal 7, entre la calle 64 y y la calle 57 en el barrio Municipal, un corredor vial contiguo al aeropuerto que beneficiará directamente a los barrios Municipal y El Cortijo, y que por décadas fue sinónimo de deterioro urbano.

Durante años, este tramo de la Transversal 7 fue ignorado por las administraciones anteriores. La ausencia de pavimento, alumbrado público y mantenimiento convirtió la vía en un foco de inseguridad y en un punto de acumulación de basuras y escombros, afectando la calidad de vida de los habitantes de El Cortijo y sectores aledaños.

Hoy esa realidad comienza a cambiar. Con los recursos ya asegurados, la Administración Municipal confirmó que la vía será pavimentada en su totalidad y contará con iluminación completa, dos intervenciones que buscan devolverle la dignidad al sector y transformarlo en un espacio seguro y transitable.

Los objetivos de la obra

La intervención responde a tres propósitos centrales:

✅ Cambiarle la cara al sector, eliminando un histórico foco de escombros y basuras que afectaba la imagen y la salubridad de la zona.

✅ Mejorar la movilidad, facilitando el tránsito de vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones en un corredor estratégico cercano al aeropuerto.

✅ Fortalecer la seguridad, mediante la iluminación total de la vía, un factor determinante para reducir los riesgos que trae la oscuridad en zonas antes abandonadas.

✅ Descongestionar el flujo vehícular que transita por la carrera 7 la calle 64, brindando otro tramo vial que permitirá ahorrar tiempo en los recorridos y mejorar el tráfico.

Una inversión de $1.400 millones de pesos

El proyecto cuenta con recursos ya garantizados que permiten la ejecución completa de las obras sin contratiempos. Esta cifra refleja el compromiso de la administración con un sector que históricamente había quedado por fuera de las prioridades de inversión pública.

Las labores de pavimentación e instalación de la infraestructura de iluminación ya iniciaron con la limpieza de la vía y se avanzará en el cronograma para que la comunidad de El Cortijo y sus alrededores cuente con una vía completamente renovada, segura y bien iluminada. Esta obra representa un paso concreto hacia la recuperación de espacios urbanos abandonados.