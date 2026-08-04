La explicación clínica detrás del bebé que atraviesa la huelga de lactancia

La lactancia materna exclusiva creció diez puntos porcentuales en el mundo durante la última década y hoy alcanza al 48 % de los menores de seis meses, un avance que la OMS y UNICEF asocian a mejores mecanismos de protección y apoyo a las madres1.

En Colombia, 7 de cada 10 recién nacidos inician la lactancia en la primera hora de vida, y 1 de cada 3 menores de seis meses recibe lactancia exclusiva2. Entre esos dos momentos aparecen situaciones que las familias suelen interpretar como el final del proceso.

La lactancia materna atraviesa etapas que cambian con el crecimiento del bebé y que, con frecuencia, toman a las familias por sorpresa. Una de las más frecuentes ocurre alrededor de los seis, siete u ocho meses, cuando algunos bebés dejan de tomar el pecho durante un periodo.

Ante ese cambio repentino, muchas madres concluyen que su hijo rechaza la leche y, sin más información, deciden destetar. Se trata de la huelga de lactancia, un fenómeno conocido, con nombre propio y curso definido, que suele resolverse con acompañamiento.

Buena parte de los destetes tempranos se explican por situaciones como estas, en las que la información llega tarde y una lactancia que iba bien termina antes de lo que la madre había decidido. Por eso la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto bajo el lema «Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona», pone el foco en sostener las prácticas que ya demostraron resultados.

La lactancia va más allá de poner al bebé al pecho

La Fundación Valle del Lili atiende por consulta problemas de agarre, hipoalimentación —bebés que no ganan peso aunque la madre tiene buena producción—, grietas, mastitis y perlas de leche, que suelen cursar con mucho dolor. También acompaña planes de destete cuando la madre decide culminar esa etapa.

«La lactancia es todo el recorrido que hacen la madre y el bebé durante el tiempo que deciden amamantar, y en ese camino aparecen situaciones que requieren acompañamiento. Cuando una madre desteta a los siete meses creyendo que su bebé la rechazó, lo que faltó fue información oportuna sobre algo que tiene explicación y manejo», explica Daly Vasquez, Consultora Internacional de Lactancia Materna de la Fundación Valle del Lili.

El respaldo detrás del acompañamiento

Desde 2021 la Fundación está certificada como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), tras una evaluación externa realizada por profesionales de la gobernación y la secretaría de salud. El proceso exige cumplir uno a uno los diez pasos que define la política —voluntad política institucional, preparación técnica, formación del talento humano y política de parto humanizado, entre otros—, con autoevaluación previa y planes de mejora verificables.

Hoy, un comité IAMII interno en la fundación revisa periódicamente el plan de mejoramiento, la estrategia y la formación continua del equipo, y la institución mide su indicador de lactancia en la primera hora.

Así mismo, en la unidad de cuidado intensivo neonatal el personal está entrenado en técnica de dedo-sonda y uso de copita para administrar la leche extraída, y la alimentación por vía oral se inicia cuando el bebé está estable. El tetero se reserva para casos extremos: prescindir del chupo en la mayoría de los bebés previene la confusión tetina-pezón y favorece la adaptación posterior al pecho materno.

La interconsulta con una profesional certificada marca el diferencial

Cuando una madre presenta complicaciones que exceden la competencia del personal de enfermería responsable de la atención integral de la madre y el recién nacido durante el posparto como pezones invertidos, antecedentes de cirugía de reducción mamaria, bebés con frenillo o prematuros cercanos al término, la institución activa una interconsulta con una profesional certificada en lactancia, quien valora el caso y construye un plan de manejo para los primeros días.

Una lactancia se sostiene cuando la madre encuentra orientación calificada justo en el momento en que aparece la dificultad. Por eso, más que un servicio adicional, la asesoría oportuna es lo que le permite a cada familia entender lo que está ocurriendo y decidir con información confiable.

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