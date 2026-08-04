La historia menos conocida de Peugeot, llega a la mesa de la mano del chef Álvaro Clavijo, en Neiva

Álvaro Clavijo, reconocido por liderar El Chato y embajador de Peugeot desde hace más de seis años, representa la afinidad entre la marca y una visión compartida de innovación, diseño y excelencia que también tiene sus raíces en la gastronomía y la cultura francesa.

Antes de convertirse en un referente de la industria automotriz, Peugeot fue reconocida internacionalmente por fabricar molinos de café, pimienta y saleros de alta precisión, una herencia que hoy inspira esta experiencia gastronómica.

Peugeot lleva su legado francés más allá de la carretera con una experiencia gastronómica en Neiva junto a Álvaro Clavijo, chef de El Chato y embajador de la marca desde hace más de seis años. Con esta iniciativa, la marca del león reafirma que su concepto de excelencia trasciende la ingeniería automotriz y encuentra sus raíces en una historia estrechamente ligada a la gastronomía francesa.

Para muchos, Peugeot es sinónimo de ingeniería automotriz de vanguardia, sin embargo, esta alianza en Neiva desvela una historia fascinante que pocos conocen. Durante el siglo XIX, antes de conquistar las rutas del mundo, la marca era referente global en la fabricación de molinos de café, pimienta y saleros de alta precisión.

Hoy, esos mismos valores de diseño y técnica que hicieron historia en la gastronomía mundial se fusionan con la propuesta culinaria de Clavijo, quien ha sido embajador de la marca por más de seis años.

«Esta alianza nace de una conexión auténtica con nuestra historia. Queremos que las personas conozcan una faceta diferente de Peugeot y entiendan que nuestro ADN siempre ha estado ligado a la innovación, la creatividad y el arte de crear experiencias memorables», aseguró Mario Esteban Correa, Director de marca de Peugeot.

Neiva, escenario de una experiencia sensorial única

La elección de Neiva como sede para este encuentro no es casual. La ciudad representa un eje estratégico para el crecimiento de la marca en el sur del país, respaldado por la solidez de Reindustrias, su concesionario oficial en la región.

Aunque la arquitectura del restaurante prioriza la intimidad de la cena, el espíritu de la marca estará presente a través de elementos iconográficos como el icónico León de Peugeot y materiales de branding que transformarán el espacio en una embajada del estilo de vida francés.

El evento busca impactar no solo a fieles propietarios de la marca, sino también a aquellos que buscan en un vehículo un reflejo de su pasión por el diseño y la cultura. La filosofía de Peugeot se alinea con la alta gastronomía en tres ejes fundamentales:

El toque francés: herencia y diseño en cada detalle.

herencia y diseño en cada detalle. Disfrutar en serio: la convicción de vivir plenamente los mejores momentos

la convicción de vivir plenamente los mejores momentos El placer de conducir: una experiencia emocional y sensorial equivalente a disfrutar de un plato de alta cocina.

Hacia una marca de estilo de vida con esta iniciativa, Peugeot demuestra que su relación con el cliente no termina al entregar las llaves de un vehículo. Al asociarse con la excelencia de El Chato, la marca se posiciona en el territorio del lifestyle, conectando con su público en los escenarios donde realmente viven sus pasiones: la gastronomía, el arte y el diseño.

Esta apuesta en Neiva es solo el comienzo de una estrategia que busca consolidar a Peugeot como una marca aspiracional y cercana, donde cada trayecto y experiencia sea una declaración de autenticidad y pasión francesa.