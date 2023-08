Rodrigo Lara, totalmente habilitado para ser Gobernador

El médico y candidato a la Gobernación del Huila, Rodrigo Lara Sánchez, aclaró que no está inhabilítado para ser el próximo Gobernador del Huila.

Pidió a los huilenses no dejarse confundir por comentarios malintencionados y las famosas bodegas de otras campañas políticas.

“Yo se los dije desde la primera vez, que tengo la tranquilidad y la certeza desde el primero momento que decidí aspirar, lo primero que hice fue consultar jurídicamente si tenía o no tenía alguna inhabilidad y no estoy inhabilitado”, dijo el candidato durante su última transmisión en vivo donde hizo un amplio diagnóstico de la situación vial del Huila.

Recalcó además como de otras campañas se dedican a difamar y desinformar a los ciudadanos, “Yo creo que hay campañas que no tienen otra forma más de atacar, de decir, que difaman, que ellos hagan eso. Nosotros acá no tenemos bodegas, no tenemos nada para destruir y para hablar mal de los otros candidatos”, sostuvo Lara Sánchez.

Por último pidió a los huilenses no dejarse confundir con estos comentarios y por el contrario los invito a que continúen construyendo juntos un Huila para todos.

“Acá esta la gente que quiere construir, tengan la plena certeza, acá no existen bodegas, no se dejen confundir, tengo la tranquilidad y la certeza jurídica de lo que estamos haciendo y lo venimos haciendo bien. No nos pongamos a mirar para los lados y mucho menos para atrás porque nos tropezamos y no llegamos a nuestro objetivo claro”.