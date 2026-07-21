María Lucía Villalba, asume como Senadora

Inicia su periodo constitucional 2026-2030 como integrante de la Comisión Sexta del Senado, desde donde trabajará por la educación, la infraestructura, el turismo, la conectividad y la modernización del Estado.

Con el orgullo de representar al Huila y la responsabilidad de contribuir a la construcción de un mejor país, María Lucía Villalba Gómez tomó posesión como senadora de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

Su llegada al Congreso representa una renovación generacional de la política, acompañada de preparación académica, experiencia en el servicio público y conocimiento del funcionamiento del Estado. Aunque ocupará por primera vez una curul en el Senado, María Lucía Villalba no llega a improvisar: ha construido una trayectoria en escenarios estratégicos del Gobierno nacional, la administración distrital y el sector privado.

Economista de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Desarrollo Internacional de la Universidad de Nueva York, ha dedicado buena parte de su carrera a impulsar la transformación digital, la competitividad, la innovación y el fortalecimiento institucional.

Fue jefe de Gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá, directora de Proyectos Especiales de la Cámara de Comercio de Bogotá, consejera presidencial para la Transformación Digital y vicepresidenta de Planeación y Proyectos del Fondo Nacional de Turismo, Fontur, entre otros importantes cargos. Desde estas responsabilidades lideró iniciativas para modernizar el Estado, fortalecer la economía digital, promover el turismo y mejorar la articulación entre las instituciones y el sector productivo.

También ha participado en juntas y comités estratégicos relacionados con competitividad, seguridad digital, innovación, gestión del riesgo y gobernanza pública, y es coautora del libro “Colombia: la Ruta Digita”, en el que analiza los desafíos del país para avanzar hacia una economía más moderna y conectada.

Una comisión estratégica para el Huila

En el Senado, María Lucía Villalba hará parte de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, encargada de estudiar proyectos de ley y ejercer control político en asuntos relacionados con educación, cultura, turismo, obras públicas, transporte, servicios públicos, comunicaciones, ciencia, tecnología, medios de comunicación y sistemas digitales.

Su participación en esta comisión tendrá especial importancia para el Huila, pues allí se discutirán asuntos directamente relacionados con varias de las necesidades y oportunidades del departamento: el mejoramiento de las vías, la conectividad aérea y digital, la calidad de los servicios públicos, el fortalecimiento de la educación, el acceso a la tecnología y el desarrollo del turismo y la cultura.

“Representar al Huila es uno de los mayores honores de mi vida. El Congreso necesita recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos, y eso exige una labor seria, responsable y cercana a la gente. Desde el Senado trabajaré para construir acuerdos, aportar al desarrollo del país y defender a quienes todos los días sacan adelante a Colombia”, afirmó María Lucía Villalba.

Su agenda legislativa estará orientada a fortalecer las regiones, ampliar las oportunidades para los jóvenes, mejorar la educación, impulsar la competitividad, promover el turismo y avanzar en la transformación digital y la modernización del Estado.

Uno de sus principales propósitos será trabajar para que las instituciones sean más eficientes, transparentes y cercanas a los ciudadanos. Su visión parte de una convicción: la política debe recuperar el valor de la preparación, el mérito, la disciplina y el cumplimiento.

María Lucía Villalba ha señalado que ejercerá un control político firme, pero responsable; sustentado en argumentos y resultados, y no en la confrontación o el espectáculo. Asimismo, defenderá políticas sociales serias y sostenibles, acompañadas de crecimiento económico, generación de empleo y fortalecimiento del sector productivo.

Una voz para las regiones

Como huilense nacida en Neiva, su posesión tiene un profundo significado regional. María Lucía Villalba llega al Congreso con el desafío de convertir las necesidades del departamento en asuntos prioritarios de la agenda nacional y de trabajar para que el Huila tenga una participación efectiva en las grandes decisiones del país.

“Llevo al Congreso la fuerza de nuestra gente, el trabajo de nuestros campesinos, el talento de nuestros jóvenes y el carácter de las mujeres huilenses. Trabajaré para que el Huila sea escuchado, respetado y tenido en cuenta”, expresó la senadora.

Su compromiso será mantener una relación permanente con los municipios, los sectores productivos, las organizaciones sociales, los jóvenes, las mujeres y las comunidades, con el propósito de construir iniciativas desde el territorio y no únicamente desde los escritorios de Bogotá.

Con su posesión, el Huila suma una voz joven, preparada y con experiencia en el servicio público. Una senadora que llega con raíces firmes en su tierra, conocimiento del Estado y la decisión de trabajar para que las regiones tengan más oportunidades y Colombia pueda avanzar con dirección, responsabilidad y propósito.