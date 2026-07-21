Con paquete de proyectos, Pedro Flórez, se posesionó para el periodo 2026-2030

El senador Pedro Flórez tomó posesión para el periodo constitucional 2026-2030, ratificando su compromiso de ejercer un liderazgo legislativo enfocado en la defensa de los intereses de los colombianos, el fortalecimiento de las regiones y un control político firme sobre los asuntos de mayor trascendencia nacional.

El senador Flórez aseguró que su actuación estará guiada por una oposición responsable y propositiva, alejada de los extremos y enfocada en las soluciones.

“Nuestra oposición será propositiva y responsable; lejos de los radicalismos y siempre del lado de la razón, del diálogo y de los verdaderos intereses de los colombianos. Cuando haya que defender al país, ahí estaremos; cuando haya que corregir el rumbo, también”.

El congresista hará parte nuevamente de la Comisión Sexta del Senado, corporación que presidió entre 2024 y 2025 y desde la cual consolidó uno de los balances legislativos más destacados del periodo anterior: 113 proyectos de ley impulsados y 20 convertidos en leyes de la República, con avances significativos en salud, educación, cultura y turismo.

Entre esas iniciativas sobresalen la Ley del Olvido Oncológico, que elimina barreras financieras y laborales para quienes superaron el cáncer; la ley de autonomía sanitaria, que fortalece la producción nacional de medicamentos; y la reforma que moderniza el financiamiento de las universidades públicas.

Paquete de proyectos

Como primera acción del nuevo periodo legislativo, Flórez anunció la radicación de un paquete de 14 proyectos de ley, ocho de ellos retomados de la legislatura anterior por su alto impacto social. Entre estos se encuentran las iniciativas para mejorar la atención de pacientes con ELA y EPOC, incentivar la producción de fitoterapéuticos, fortalecer la atención en salud mental, crear nuevos municipios PDET y profesionalizar la labor de los controladores aéreos.

A esta agenda se sumarán nuevos proyectos para controlar prácticas de greenwashing y purplewashing, crear el botón de retracto para compras por internet, reglamentar las plantas de beneficio animal y fortalecer el control sobre las fotomultas.

Con esta hoja de ruta, Pedro Flórez inicia un nuevo periodo en el Congreso con el propósito de consolidar una agenda legislativa útil para el país, ejercer un control político riguroso y demostrar que la política puede construirse desde las regiones, con resultados concretos y decisiones al servicio de los colombianos.