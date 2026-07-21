Empalme Regional en el Huila: Un mensaje positivo. Que se convierta en resultados

La visita del presidente electo Abelardo De La Espriella a Neiva el pasado 17 de julio para adelantar el primer empalme regional con el gobernador y los alcaldes de los 37 municipios del Huila deja un mensaje que trasciende el acto protocolario: las regiones quieren ser escuchadas y esperan que las decisiones del Gobierno Nacional se construyan desde los territorios y no únicamente desde el nivel central.

Que el Huila haya sido escogido para iniciar este ejercicio representa una oportunidad importante, pero también una gran responsabilidad para quienes hoy tienen en sus manos el futuro del departamento.

Durante la jornada fueron revisados más de cien proyectos relacionados con infraestructura, salud, seguridad, conectividad y desarrollo productivo. El presidente electo anunció que el Huila será uno de los departamentos priorizados de su gobierno, confirmó el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), expresó su respaldo a la construcción de la Planta de Fertilizantes del Huila y señaló que el próximo 15 de septiembre se definirá cuáles iniciativas podrán avanzar de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Asimismo, reiteró su compromiso de fortalecer la presencia del Gobierno Nacional en las regiones y de avanzar en un proceso de descentralización administrativa. Estas decisiones fueron dadas a conocer durante el Empalme Territorial realizado en Neiva, con la participación del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, los alcaldes del departamento y el gabinete designado del nuevo gobierno.

La visita también representa una oportunidad para poner sobre la mesa aquellas prioridades que, desde hace años, reclaman atención para Neiva y el Huila.

Considero que este es el momento de insistir en proyectos estratégicos como la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), una deuda histórica con el río Magdalena y con la ciudad; el Gran Malecón de Neiva como eje de desarrollo turístico y de recuperación de nuestra identidad; el fortalecimiento de la seguridad mediante mayor pie de fuerza y la implementación del sistema de cámaras de vigilancia; la creación de un fondo que impulse el emprendimiento y la innovación; el mejoramiento de la infraestructura vial urbana, rural y de las vías que conectan al Huila con otras regiones del país; y el respaldo del Gobierno Nacional para que nuestro departamento sea sede de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales de 2031 y de los Juegos de la Juventud de 2032.

Estas iniciativas no responden a intereses particulares, sino a una visión de desarrollo que puede generar empleo, competitividad y bienestar para miles de huilenses.

En mi opinión, el mayor valor de este encuentro no radica únicamente en los anuncios realizados, sino en la posibilidad de construir una agenda conjunta entre la Nación, el departamento y los municipios. Los huilenses hemos escuchado durante muchos años promesas de inversión y desarrollo; por eso, hoy más que nunca necesitamos resultados medibles, cronogramas claros y un seguimiento permanente que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La confianza de los ciudadanos no se construye con discursos, sino con obras que mejoren su calidad de vida.

El Huila tiene todo para convertirse en una de las regiones más competitivas del país. Cuenta con un enorme potencial agrícola, turístico, empresarial y humano. Lo que necesita es que ese potencial encuentre el respaldo institucional necesario para traducirse en oportunidades, empleo, seguridad y bienestar.

Ojalá este empalme sea recordado no como una reunión más, sino como el inicio de una nueva etapa en la que el Gobierno Nacional, el departamento y los municipios trabajen con un mismo propósito. Porque cuando las regiones avanzan, avanza Colombia; y cuando los compromisos se cumplen, la confianza de los ciudadanos también se fortalece.

Firmes por la Patria. Firmes por Neiva.

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Por: Jorge Andrés Géchem

X: @JorgeAGechem