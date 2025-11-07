Resultado Final: Estos serán los ternados para la Contraloría de Neiva

Tras culminar las etapas de la convocatoria adelantada por la Universidad del Tolima, el Concejo Municipal de Neiva recibirá oficialmente este martes 11 de noviembre la terna de aspirantes para la elección del Contralor Municipal. En el listado se encuentran un candidato ibaguereño, una abogada huilense con trayectoria técnica en control fiscal y un excandidato al Concejo.

El proceso para la elección del próximo Contralor Municipal de Neiva avanza hacia su fase final. Este martes 11 de noviembre, la Universidad del Tolima entregará oficialmente la terna de aspirantes resultante del proceso de mérito exigido por la Ley 1904 de 2018 y reglamentado por el Concejo Municipal.

La convocatoria inició con la etapa de divulgación y recepción de inscripciones, en la que se verificaron los requisitos mínimos y se definió el listado de admitidos. Posteriormente, se adelantó la prueba de conocimientos, en la que se evaluaron competencias en control fiscal y gerencia pública. Esta fase debió repetirse después de que se detectaran fallas en la cadena de custodia, lo que llevó a la intervención del Concejo y de la Procuraduría. En la nueva aplicación, los puntajes se consolidaron y se resolvieron reclamaciones.

La última etapa correspondió a la valoración de antecedentes académicos, laborales, docentes y de producción en temas de control fiscal, cuyos resultados definitivos fueron publicados el pasado 5 de noviembre.

Con el puntaje final ponderado, los tres primeros lugares conformarán la terna que será enviada al Concejo de Neiva para la etapa final de entrevistas y votación.

Los aspirantes que integrarían la terna

Código Nombre Ciudad / Perfil Puntaje final CN 087 – 90,20 Iván Darío Delgado Triana Ibagereño – Quien se encuentra concursando también en el proceso De elección de contralor de Ibagué. 90,20 CN 24 – 81,60 Leidy Yulieth Perea Ramírez Huilense – Abogada, magíster y auditora con experiencia en la Contraloría General 81,60 CN 051 – Cristian Renato González Pérez Neiva – Excandidato al Concejo Municipal por el liberalismo y actual funcionario del Hospital Universitario. 81,30

Un perfil técnico que gana visibilidad

Dentro de esta terna, diversos sectores han reconocido el perfil de la abogada huilense Leidy Yulieth Perea Ramírez, quien actualmente es funcionaria de carrera de la Contraloría General de la República.

Es abogada de la Universidad Surcolombiana, Magíster en Derecho Público y auditora internacional acreditada por la ACCA de Londres. Cuenta además con tres especializaciones en Derecho Administrativo, Contratación Estatal y Auditoría y Control Fiscal, esta última con distinción Cum Laude.

Perea ha destacado durante el proceso por su defensa del mérito y la transparencia, especialmente en la etapa de repetición de la prueba de conocimientos, en la que obtuvo 86 puntos en firme.

En su trayectoria a obtenido los mejores puntajes en 11 concursos, lo que demuestra que es una persona idónea para devolver la confianza a la ciudadanía en los entes de control.

Su trayectoria es reconocida como técnica, independiente y vinculada directamente al ejercicio del control fiscal. Es la única mujer y representante de la población Afro.

Lo que sigue

Mediante la Resolución 136 de 2025, el Concejo ya conformó una comisión accidental que tendrá la tarea de verificar documentación, realizar audiencia pública y presentar ante la plenaria la propuesta para elección. La decisión final será tomada por los concejales, luego de escuchar a los tres aspirantes y evaluar sus planes de trabajo y la prueba de integridad.

El nuevo Contralor Municipal ejercerá funciones durante el periodo 2026–2029.