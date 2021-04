Quedan pocos días para pagar el impuesto predial con el 12% de descuento en Neiva

Los neivanos que quieran pagar con el 12% de descuento su impuesto predial, tendrán hasta el 30 de abril para ponerse al día con el municipio.

Cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Tributario de Neiva, que indica la fecha límite para el vencimiento con descuento del 12% en el impuesto predial, el municipio en cabeza del alcalde, Gorky Muñoz Calderón, extiende la invitación para el pago de este gravamen.

El descuento irá hasta el 30 de abril del presente año, por lo que la secretaria de Hacienda, Yurley Acosta Cerón, hizo el llamado para que los neivanos se acojan y paguen oportunamente, dentro de las fechas que se encuentran estipuladas.

Horarios de atención

A partir del lunes y hasta el viernes los neivanos podrán acercarse con total normalidad a las instalaciones de la Alcaldía de Neiva, específicamente en el primer piso donde podrán realizar el pago.

Los horarios serán de la siguiente manera:

Lunes 26 a miércoles 28 de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Jueves 29 y viernes 30, se trabajará en jornada continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Pagos en línea

Quienes no realicen el pago de forma presencial, también podrán hacerlo en línea en la página web www.alcaldianeiva.gov.co, donde tendrán la opción de descargar el recibo y pagar por PSE.

A partir del 1 de mayo, el descuento que aplica para el pago del impuesto será del 5%, y tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2021.

Alivio Tributario

Finalmente, recordar que la capital del Huila aún tiene vigente el alivio tributario, que representa el 50% de descuento en sanciones e intereses en deudas de años anteriores, como impuesto predial e industria y comercio. Este beneficio irá hasta el 31 de mayo.