¿Qué pasará con el cáncer después de la pandemia?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, con más de 9.6 millones de muertes en 2018. Esto significa que 1 de cada 6 fallecimientos obedece a esta patología [1] .

. En la última década, el cáncer se ha mantenido como la segunda causa de muerte en Colombia y ha sido responsable de cerca del 20 % de los fallecimientos en el país [2] .

. Durante la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, se ha evidenciado que el riesgo de morir en pacientes con diagnóstico de cáncer es de 3 a 4 veces mayor que el de una persona sin enfermedades subyacentes[3].

La emergencia sanitaria asociada al COVID-19 ha ocasionado que pacientes con enfermedades crónicas o en riesgo de tenerlas, incluyendo el cáncer, se alejen de las clínicas, posterguen sus chequeos o eviten la consulta médica, situación que tiene implicaciones importantes para la salud de las personas.

El éxito en el tratamiento y el pronóstico de muchas de estas patologías está basado en su detección temprana, así como en su atención oportuna, seguimiento continuo, acompañamiento médico y tratamiento.

De acuerdo con el estudio “Procrastinación forzosa en salud y telemedicina”, realizado por el Observatorio Pulso del Consumidor SINNETIC (Colombia), el 71 % de los entrevistados pospuso alguna consulta o procedimiento médico por temor a contagiarse o exponerse al virus (COVID-19)[4].

Así mismo, una reciente publicación del diario inglés The Guardian evidencia que las remisiones de urgencia para estudios oncológicos en el Reino Unido han tenido una reducción desde el inicio de la pandemia (febrero de 2020) de un 76 % y las citas para quimioterapia en un 60 %.

El informe estima que para en el 2021 habrá un aumento del 20 % en la mortalidad por cáncer a causa de los retrasos en los diagnósticos, cirugías oncológicas, consultas y demoras en la atención a los pacientes[5].

Expertos aseguran que los efectos de las demoras en la atención podrían verse reflejados en la supervivencia al cáncer en los próximos 10 años. Muchos de los pacientes con una enfermedad potencialmente tratable, podrían diagnosticarse en estadios avanzados incurables como consecuencia de una detección tardía[6].

De hecho, un retraso de 4 semanas en el tratamiento del cáncer se asocia con una mayor mortalidad en las indicaciones quirúrgicas, de tratamiento sistémico y de radioterapia para 7 tipos de cáncer. Por esto, las políticas centradas en minimizar las demoras en el inicio del tratamiento del cáncer podrían mejorar los resultados de supervivencia a nivel de la población[7].

Finalmente, vale la pena resaltar el rol protagónico del autocuidado en época de emergencia sanitaria. Esta gestión incluye la constante consulta al médico, la realización de exámenes diagnóstico y el cumplimiento del tratamiento, prácticas que han venido en descenso en los meses de la pandemia.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero de cada año, Roche se une a la campaña #NoConoceFronteras, una propuesta que llama la atención sobre el cáncer como patología que no entiende de barreras culturales, confinamientos o fases.

La iniciativa busca, además, generar conciencia sobre la importancia de la promoción y la construcción de propuestas apalancadas en telemedicina e innovación que contribuyan a que los pacientes, apoyados en sus familias, puedan realizar sus diagnósticos a tiempo y mantener sus tratamientos.

