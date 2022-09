Prime Video lanza el tráiler y arte oficial de la serie colombiana ‘Cochina Envidia’

Basada en la obra de teatro colombiana Veneno, y escrita por Carolina Cuervo, esta serie de comedia negra cuenta con un elenco estelar.

Hoy, Prime Video debutó el tráiler y arte oficial de su nueva comedia dramática, Cochina Envidia. La serie sigue a cuatro amigas de toda la vida, quienes se reúnen para celebrar a María, quien acaba de ganar el premio más prestigioso de la literatura. Lo que se suponía sería una noche de celebración, se torna en un caos, con la reapertura de heridas y hasta violencia. Para reparar lo que está roto, deberán mantener su amistad—o por lo menos, sus vidas. Cochina Envidia se lanzará exclusivamente el 7 de octubre en 240 países y territorios, y constará de seis episodios de 30 minutos cada uno.

«Es emocionante formar parte de un Proyecto tan interesante como Cochina Envidia, que ha conmovido al público desde que comenzó con Veneno«, dijo Javiera Balmaceda, quien encabeza al equipo de Local Originals, América Latina, CA/AU, Amazon Studios. «Estamos emocionadas y emocionados de mostrar el excepcional talento de todo el equipo involucrado en el proyecto”.

Cochina Envidia es protagonizada por Ana María Orozco (María), Jeimy Paola Vargas (Flora), Cecilia Navia (Tina) y Carolina Cuervo (Ana), quien también es showrunner y coproductora. La serie es dirigida por Mateo Stivelberg y es una producción de la ganadora del Emmy, TeleColombia.

“Lo que me hace sentir más orgullosa de Cochina Envidia es que no es como nada que se haya hecho antes en Colombia. Tiene humor negro, un equipo increíble, y habla sobre lo que nadie quiere hablar”, dijo Carolina Cuervo. “El hecho de que Veneno se convirtiera en Cochina Envidia es la validación de que tengo que confiar en mi intuición. Nunca imaginé que una idea y un interés particular, me llevarían tan lejos”.

Cochina Envidia se estrenará exclusivamente el 7 de octubre en 240 países y territorios, y consistirá de seis episodios de 30 minutos cada uno. Se une a la creciente lista de contenido local aclamado por la crítica, que incluye a Noticia de un Secuestro, Primate, El Niño de Medellín y próximos títulos como A Grito Herido, LOL Colombia, Manes y La Vida Después de un Reality.

Los clientes Prime Video podrán ver todos los episodios de Cochina Envidia en la app de Prime Video para Smart TVs y dispositivos móviles, así como a través de Claro, Tigo o Movistar móvil, y su suscripción de internet fija, cuenta de recargo prepagado de BeMovil, y también pueden verla en línea. En la aplicación de Prime Video, los miembros Prime pueden descargar episodios a sus dispositivos móviles y tabletas, para ver el contenido en cualquier lugar y sin conexión a internet, sin costo adicional. Prime Video está disponible en Colombia por solo $17.900 al mes, y los nuevos clientes pueden conocer más en primevideo.com.