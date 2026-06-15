Se cumplió la primera cabalgata del 65° Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro

La Gobernación del Huila, bajo el liderazgo del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, a través de la Secretaría de Cultura Departamental y con la operación de Corposanpedro en alianza con la asociación A Caballo, llevó a cabo con total éxito la primera cabalgata del 65° Festival del Bambuco.

El evento se desarrolló de manera armónica junto al Desfile Folclórico de las candidatas al Certamen Popular del Bambuco, consolidándose como un espacio vital para salvaguardar, exaltar y proyectar la tradición equina de la región.

Esta jornada abre el ciclo de las seis cabalgatas programadas para las festividades de este año, destacándose por un estricto compromiso con la protección y el respeto hacia los animales.

Bienestar animal: la prioridad del evento

Más de 600 caballos participaron en el desfile. Para garantizar su bienestar, Corposanpedro desplegó un riguroso esquema de control liderado por su directora ejecutiva, Adriana Rojas, junto a un equipo de médicos veterinarios expertos. Cada ejemplar debió superar dos filtros de inspección física antes de ingresar al recorrido.

Durante estos controles preventivos, el equipo veterinario detectó un caso en el que se pretendía hacer participar a un caballo que presentaba una herida oculta con aerosol.

En cumplimiento de las políticas de protección, se impidió de inmediato la participación del ejemplar. Asimismo, la organización dispuso de puntos de hidratación (bebederos) a lo largo de toda la ruta y asistencia veterinaria permanente para atender cualquier requerimiento.

«Nuestra prioridad es garantizar que todos los animales que participan en las cabalgatas sean tratados con respeto y dignidad. No toleraremos ninguna forma de maltrato animal», enfatizó Adriana Rojas, directora ejecutiva de Corposanpedro.

Seguridad y cultura ciudadana

Además de los controles veterinarios, el comité organizador, en articulación con las autoridades competentes, vigiló de manera estricta el cumplimiento de las normas de convivencia. Como balance de seguridad, se reportó la incautación de cerca de 20 botellas de licor debido a la prohibición del consumo de bebidas embriagantes durante el desfile.

De igual manera, se controló eficazmente la no participación de menores de edad y el veto al porte de cualquier tipo de armas, factores que permitieron que el evento se desarrollara en un ambiente completamente familiar, seguro y en paz.

Con este gran balance, el Gobierno Departamental y Corposanpedro ratifican que la tradición folclórica y el respeto por la vida rural pueden caminar de la mano, invitando a propios y turistas a seguir disfrutando con responsabilidad de las fiestas más importantes del sur de Colombia.