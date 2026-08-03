Posesión de nuevo Presidente de Colombia será en Cali

La decisión del Senado de la República de trasladar su sesión plenaria a la ciudad de Cali para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, constituye uno de los hechos políticos más relevantes del inicio de este nuevo periodo presidencial. Más allá de las posiciones encontradas que despertó la propuesta, lo cierto es que el Congreso de la República terminó avalando una medida que rompe con la tradición de realizar este acto solemne en Bogotá y abre un nuevo capítulo en la historia institucional del país.

La iniciativa fue aprobada en el Senado con 58 votos a favor y 30 en contra, luego de un debate en el que se escucharon argumentos de distintos sectores políticos. Como la Cámara de Representantes ya había dado su aprobación, el Congreso quedó habilitado para sesionar desde la capital del Valle del Cauca el próximo 7 de agosto, fecha en la que se llevará a cabo la ceremonia de posesión presidencial.

La discusión previa a la votación estuvo marcada por diversos interrogantes relacionados con la logística, la seguridad y los costos del desplazamiento de los congresistas. Uno de los temas que mayor atención generó fue la posibilidad de realizar el acto en una instalación militar, alternativa que finalmente fue descartada.

Frente a las inquietudes sobre los recursos públicos, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó que la corporación únicamente asumirá los gastos correspondientes al transporte de los parlamentarios, sin reconocer costos de alojamiento o estadía. Con ello se buscó ofrecer claridad sobre el manejo presupuestal de una decisión que, por su naturaleza excepcional, despertó un amplio interés ciudadano.

El debate también evidenció las diferencias políticas que acompañan este comienzo de gobierno. El senador Iván Cepeda confirmó que los integrantes del denominado petrismo no asistirán a la ceremonia de posesión. A su vez, desde otros sectores se plantearon propuestas como la del representante Daniel Briceño, quien manifestó que aquellos congresistas que decidan no asistir al acto no deberían recibir el salario correspondiente a esa jornada. Estas posiciones reflejan que, incluso frente a un evento protocolario, persisten las profundas diferencias que caracterizan el actual panorama político nacional.

Mientras tanto, los preparativos avanzan para que Cali reciba a delegaciones nacionales e internacionales en un evento que concentrará la atención del país. La ceremonia está prevista para el jueves 7 de agosto de 2026, a las 3:00 de la tarde, en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, escenario que se convertirá, por unas horas, en el epicentro de la institucionalidad colombiana.

Más allá de las posturas que cada ciudadano pueda tener frente al nuevo gobierno o frente a la decisión de descentralizar la posesión presidencial, este hecho representa un precedente institucional que seguramente será objeto de análisis en los años venideros.

Adenda:

En medio de este nuevo escenario político, es importante extender un reconocimiento especial a la senadora huilense María Lucía Villalba por su designación como vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado de la República. Se trata de una responsabilidad de especial relevancia, al tratarse de una comisión encargada de asuntos estratégicos para el desarrollo nacional, como educación, transporte, comunicaciones, ciencia, tecnología, cultura y servicios públicos.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X: @Hufercao04