Personas con orientación política de izquierda, muestran un mayor consumo de noticias producido por creadores de contenido

En su más reciente entrega, el Digital News Report 2026 no solo hace referencia a la confianza de las audiencias en medios tradicionales colombianos, sino que analiza el consumo de contenidos generados por creadores.

Después de atravesar un período intenso de campaña presidencial, el Digital News Report, el estudio más grande y completo del mundo sobre consumo de noticias digitales que es elaborado por el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, publicó sus más recientes hallazgos.

El informe anual, en el capítulo de Colombia, revela que la ideología política sí parece estar relacionada con los hábitos de consumo de contenido informativo. Los datos indican que 76% de las personas que se identifican políticamente de izquierda, consumen información publicada por algún creador de contenido, superando ampliamente a las personas que se identifican ideológicamente con el centro (62%) y la derecha (51%).

La diferencia se mantiene cuando se entra a revisar el consumo de creadores solo dedicados a noticias: un 53% de los usuarios identificados políticamente con la izquierda sigue a este tipo de perfiles. En este punto, los expertos sugieren que no se trata simplemente de una preferencia tecnológica o generacional, sino de una forma distinta de relacionarse con la información.

“Los sectores identificados ideológicamente con la izquierda parecen mostrar una mayor cercanía hacia formas de comunicación más participativas, personalizadas y mediadas por plataformas sociales, donde los creadores de contenido adquieren protagonismo como actores informativos y de opinión”, explica Mateo José Londoño, investigador doctoral de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y uno de los analistas del informe para Colombia.

Este comportamiento se enmarca en una tendencia más amplia, donde seis de cada diez colombianos se informan semanalmente a través de creadores de contenido, ya sea de manera activa —buscando específicamente cuentas dedicadas a la actualidad— o de forma incidental.

A su vez, el informe permite establecer que el consumo de información producida por creadores de contenido de noticias se mantiene estable entre las poblaciones con 18 y 44 años (entre 38% y 41%), y disminuye a partir de los 45 años.

Además, este segundo grupo presentó menor afinidad hacia creadores de contenidos no informativos. Para evidenciarlo, los datos señalan que, de los mayores de 55 años, solo el 24% consume este tipo de contenido, frente al 33% que sigue a creadores de noticias.

La caída de la confianza

Pero, ¿a qué se deben estos cambios en las formas de informarse? El mismo informe destaca una fuerte caída en la confianza de las audiencias. Se estima que 2026 es el año en el que se registra el índice más bajo de confianza en las noticias desde que comenzó a hacerse el informe globalmente y en Colombia. El reporte indica que el promedio global de confianza en medios se encuentra en un 37%, reduciéndose cinco puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Colombia no es ajena a la realidad. Los datos son contundentes. De 2024 a 2025 hay una caída en la confianza en las noticias, que pasó del 32% al 25%. Este resultado deja al país en el puesto número 40 de confianza, entre un listado que consta de 48 países que participan en la medición. A su vez, lo deja en el último lugar del listado de países latinoamericanos que participan.

Lo anterior, según Víctor García, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, también surge en un contexto político en el que la confianza en instituciones y líderes también disminuye.

“En Colombia, este año de elecciones ha estado marcado por una fuerte polarización política y radicalismos en los que los medios han estado en el centro de la contienda. Ese relacionamiento activo y en ocasiones polarizado entre información y política ha hecho que los medios sean blancos de ataques y al mismo tiempo sufran desprestigio frente a los que se oponen a sus posiciones editoriales, incluyendo políticos, activistas, líderes y usuarios del común”, señala.

Sin embargo, el informe destaca una relación entre la confianza y las personas que consumen noticias relacionadas con política y resalta que quienes buscan informarse en política, tienden a desconfiar más de las noticias.

“En general, aquellos extremadamente (49.1%) o muy interesados (42.5%) en la política tienden a desconfiar más de las noticias”, reza el resumen del informe para Colombia

Pero la disminución de la confianza también está relacionada con los cambios en el consumo de noticias. Las redes sociales y las plataformas de video no generan confianza en las audiencias. Esto significa que si bien hay un mayor consumo de información que se presenta en estos formatos, no significa que la gente confíe en ellos, más aún en un contexto de chatbots con IA, y videos hechos con IA.

Esta preocupación no parece incidir del todo sobre los hábitos de consumo de información, pues la facilidad de acceso parece pesar más que esa preocupación entre los usuarios.