María Lucía Villalba, es la nueva vicepresidenta de la Comisión Sexta del Senado

Su apuesta será por la modernización del Estado, la innovación, la transformación digital, el impulso del turismo y el cierre de las brechas en las regiones.

La senadora del Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba, fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Sexta. Tras la instalación, Villalba agradeció el respaldo y la confianza de los congresistas para integrar la Mesa Directiva de esta célula legislativa.

“Tenemos un compromiso enorme con el país y acá estaré para que ustedes puedan sacar todas aquellas iniciativas en bienestar de las y los colombianos, y por supuesto para brindarle garantías a la oposición”, dijo durante su intervención.

La congresista también aseguró que asume esta dignidad con el objetivo de responder a los desafíos más urgentes que enfrenta el país en materia de transporte, obras públicas, transformación digital, educación, turismo, cultura, comunicaciones y servicios públicos.

“Tenemos retos grandes para avanzar en la competitividad del país, en el crecimiento económico y, por supuesto, apostarle a una movilidad social del pueblo colombiano. Cuenten conmigo para sacar adelante toda esta agenda, yo soy una abanderada de los temas de la agenda digital, creo que es la manera de tener una productividad mucho mayor y de tener un crecimiento económico y social muy importante”, agregó.

Perfil de María Lucía Villalba Gómez

Villalba es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Desarrollo Internacional de Nueva York (NYU).

Su trayectoria ha estado dedicada al servicio público, a la transformación digital del Estado y al fortalecimiento de la competitividad del país.

Fue jefe de Gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá, directora de Proyectos Especiales en la Cámara de Comercio de Bogotá, consejera presidencial para la Transformación Digital y vicepresidenta de Planeación y Proyectos del Fondo Nacional de Turismo, FONTUR.

Desde estos cargos ha liderado iniciativas orientadas a modernizar el Estado, impulsar la innovación, fortalecer la economía digital y promover políticas públicas que mejoren la eficiencia institucional y la calidad de vida de los ciudadanos.

Además, es coautora del libro ‘Colombia: la Ruta Digital’, una reflexión sobre los retos regulatorios, institucionales y productivos que enfrenta el país para consolidarse en la economía digital.