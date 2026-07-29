Ecopetrol reitera llamado al diálogo ante bloqueos que afectan sus operaciones en el Huila

Un grupo de personas ingreso de forma irregular en la batería Monal, del campo San Francisco, lo que puso en riesgo la vida de las personas y la integridad de la operación.

Ecopetrol hace un llamado al diálogo y a la solución pacífica de las diferencias, a propósito de los bloqueos que se registran desde el 20 de julio en los municipios de Neiva, Palermo, Yaguará y Aipe (Huila). Estas manifestaciones obedecen a inconformidades relacionadas con el proceso de selección de personal para el contrato de mantenimiento que ejecutará la empresa Servicios Asociados S.A.S., a partir del 1 de agosto de 2026.

Esta situación afecta el desarrollo normal de las operaciones en los campos San Francisco, Dina, Mangos, Balcón y Tello, porque limita la ejecución de actividades de perforación, completamiento de pozos, transporte de personal y equipos, así como otras labores esenciales, con un impacto en las inversiones sociales y los recursos por regalías que reciben los municipios y el departamento.

Así mismo, los bloqueos impiden la movilización de personal, vehículos y equipos de mantenimiento, lo cual afecta la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia operativa o ambiental.

Además, en la noche del 28 de julio se registró el ingreso no autorizado de un grupo de personas a la batería Monal, en el área de San Francisco (Neiva), lo que puso en riesgo la integridad de las personas trabajadoras presentes en la instalación y la seguridad de la operación, al igual que la infraestructura y el medio ambiente. Una acción similar se intentó realizar en la batería Balcón (Aipe), sin que, por fortuna, lograra materializarse.

Desde Ecopetrol se han atendido espacios de diálogo con las comunidades desde el inicio de las vías de hecho y se ha solicitado el acompañamiento de las autoridades e instituciones competentes para contribuir a la búsqueda de soluciones que permitan superar esta situación.

La selección de personal para este contrato es responsabilidad de la empresa contratista Servicios Asociados S.A.S., la cual adelanta este proceso de manera autónoma y conforme a la normatividad laboral vigente y a los requerimientos establecidos para la ejecución del contrato.

Cabe recordar que Ecopetrol y sus empresas aliadas generaron entre enero y junio de 2026 un total de 3.298 oportunidades laborales en el Huila, a través de actividades contratadas para su operación y proyectos en la región. De estas, 2.877 correspondieron a mano de obra local, equivalente al 87,2 % de las vinculaciones realizadas.

La Empresa reitera su compromiso con el desarrollo del Huila e invita a privilegiar el diálogo como mecanismo para construir soluciones y superar la situación actual. Garantizar la continuidad de las operaciones significa proteger empleos, dinamizar la economía regional, generar regalías e impulsar iniciativas de inversión social en beneficio del departamento.