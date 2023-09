Participantes en la Cumbre Nacional de Secretarías de la Mujer destacan al Huila por este gran evento

Durante el evento organizado por el Gobierno Huila Crece, encabezado por el Gobernador Luis Enrique Dussán, y la primera secretaria de la Mujer, Familia e Inclusión Social del Huila, Claudia Marcela Maya, se desarrollaron conferencias de gran impacto, y se obtuvieron valiosas conclusiones en cuanto al avance que ha tenido la Política Pública de Equidad de género en Colombia.

En la última jornada del evento que se desarrolló en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera de Neiva, los asistentes participaron de las conferencias de Carolina Gutiérrez, fundadora de la Fundación Abrazo de Jirafa, y de la periodista, escritora y especialista en equidad de género Claudia Palacios, quienes expresaron la importancia de dicho espacio de concertación frente al tema de equidad de género en el país.

«Es muy valioso que las personas que estamos trabajando por la equidad de género, mujeres y hombres nos juntemos y compartamos las experiencias aprendidas, exitosas y de fracasos también. Es muy rico cuando las personas pueden estar reunidas en un lugar y se ven frente a frente y hacen unas jornadas de trabajo, y por eso es tan importante lo que está pasando aquí en este encuentro de secretarias de la mujer propiciado por la gobernación del Huila, porque es poner a la gente que está trabajando en esto a compartir experiencias, a pensar conjuntamente nuevas soluciones y en nuevas sinergias para poder acelerar el paso”, destacó Claudia Palacios.

Por su parte la fundadora de Abrazo de Jirafa, Carolina Gutiérrez, envió un significativo mensaje en Neiva: “Me parece muy importante para poder enseñarle a las mujeres que pueden ser felices, que es un derecho y es algo que tenemos para poder llevar nuestra vida mejor, para hacer poder cumplir nuestros sueños y poder cumplir nuestras metas y poder decirle a las mujeres no cargue más de lo que usted se debe encargar. Si ustedes quieren que las personas que están a su alrededor sean felices, sean felices ustedes primero, si ustedes quieren amar a los que están a su alrededor, ámense a ustedes primero porque no podemos brindar algo que no tenemos”.

“Un evento exitoso”

Las Secretarias de la Mujer participantes en el evento valoraron el espacio tal como lo hizo, Carlina Sánchez, secretaria de la Mujer y Género del Distrito de Santa Marta: “Importante que el Huila se haya atrevido finalizando este cuatrienio, en convocar esta cumbre de secretarías de la mujer a nivel nacional, teniendo en cuenta que hay avances importantes en las políticas públicas para defender los derechos de las mujeres. Felicitar al señor gobernador, felicitar a la doctora Claudia secretaria de la Mujer del Huila por esta maravillosa cumbre, un escenario excepcional, exitoso por la calidez, el calor humano, por la solidaridad, por la acogida de los huilenses, pero también por la profundidad de los temas abordados, todos ellos que hacen parte de nuestras apuestas y nuestras agendas como mujeres”.

Además las asistentes quisieron resaltar la importancia de la creación de la Secretaría de la Mujer en el departamento del Huila, ya que es la muestra del compromiso que ha adquirido el gobierno departamental con la ciudadanía. «Al señor Luis Enrique Dussán, gracias por crear la Secretaría de la Mujer, una Secretaría que apoya y defiende los derechos y las obligaciones de las mujeres, y que es un apoyo para todas esas mujeres que necesitamos que se empoderen y digan no a los feminicidios, no a la violencia intrafamiliar, porque somos fuertes no por la fuerza bruta sino por la fuerza de nuestro corazón y de nuestra mente, Gracias señor gobernador”, manifestó Carolina Gutiérrez.

Claudia Palacios igualmente hizo énfasis en la importancia del trabajo y compromiso a largo plazo. “El hecho de que se haya creado una Secretaría de la Mujer desde luego es un gran legado que deja esta gobernación para las mujeres del Huila, obviamente el éxito es que cumpla sus objetivos, depende de que tenga el presupuesto adecuado, de que las personas que estén ahí tengan el conocimiento técnico y científico necesario, para poder desarrollar los proyectos y articularlos y gestionarlos, y obviamente también depende de que haya la voluntad política, que haya una continuidad en el tema del convencimiento de que las mujeres requieren un apoyo institucional para disminuir las violencias, para garantizar más acceso a los derechos que ya la Constitución les consagra”, indicó.

En suma, esta primera Cumbre Nacional de Secretarías de la Mujer, es un evento pionero en la región que arroja muy buenos resultados, en cuanto a la concertación e intercambio de experiencias, en éste tema importante no solo para las mujeres sino también para toda la sociedad en general de nuestra región y del país entero. Es por esta razón que el gobierno Huila Crece sigue apostándole al trabajo interinstitucional que se convierte en una gran herramienta para seguir avanzando y mejorando cada vez en favor de la mujer como parte fundamental de la sociedad.