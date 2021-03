¡Nidia rectora!

Vote 01 en el tarjetón

La Profe Nidia Guzmán, reconocida por sus ejecutorias, no hay duda que será elegida este jueves 18 de marzo de 2021 de manera contundente; hecho que se viene atesorando desde lo más profundo del alma de sus electores, quienes tendrán la oportunidad y el derecho de elegirla nuevamente, para así dar por descontado el desagravio por la manera como el Consejo de Estado en un fallo muy particular, decidió ocasionarle un daño a ella, a su equipo de trabajo y por supuesto a la institucionalidad del alma mater, aplicando una norma que no se refería a ella como candidata, pero que dejó en la retina de los huilenses la enorme dificultad de estos procesos electorales y la necesidad de una revisión y modificación a sus estatutos general y electoral de fondo y concertado con todos los estamentos universitarios y no como pretenden los dos últimos rectores encargados.

Es necesario mencionar que ella es la única mujer en el tarjetón, que es la candidata con mayor preparación académica (DOCTORADO EN EDUCACION – MAESTRIA EN DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL, Profesional – LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR y Profesional – LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS) y administrativa (docente desde 1979, coordinadora de programa, decana y rectora), para continuar el sendero del desarrollo y la formulación de programas pertinentes con la región y la velocidad del mundo actual.

Es una mujer que ha entregado más allá de su vida misma a este claustro universitario, donde no solo se formó como profesional, sino que también formó su hogar al lado de otro catedrático de espaciales calidades éticas y humanas; pero existen innumerables ejecutorias en su paso como docente, decana y rectora por un corto periodo, donde realizó con éxito sus propuesta, y sin temor a equivocarme, ahora presenta un programa muy ambicioso porque sabe que es una realidad dar un paso gigante hacia la modernidad.

Es una mujer que representa a cientos de mujeres líderes, madres, egresadas, docentes, administrativas, aseadoras, de la cocina, de la vigilancia, entre otras, pero también a hombres que creemos en su franqueza y capacidad de dirigir y ejecutar, de hombres que damos nuestro voto de confianza.

Todos los episodios que le aguaron de lágrimas sus ojos, que la pudieron afectar en su tranquilidad y la de su núcleo familiar, hoy están en el pasado, pues nada de lo que se inventaron para dañarla pudo probarse y por el contrario salieron decisiones judiciales que respaldan su moral a prueba de fuego.

Por ello invito a quienes me leen, a compartir el mensaje de votar por Nidia Guzmán, 01 en el tarjetón.

