Si, “orgullosamente equivocado”

Siento y amo la ternura de mis hijos cuando veo en sus ojos el afán por entender a sus pocos años de edad, la situación en que se debate el país entero; es algo poco usual a tan corta edad y ello es posible porque han cancelado sus clases presenciales en más de tres ocasiones en estos 30 días últimos.

Y aunado el impacto de las redes sociales, los medios de comunicación, como también que toda la sociedad, está más conectada al instante. Dice mi hijo mayor, quien ya accedió a una prueba de la Universidad de La Sabana, y lo perfilan como un joven amante de la lectura crítica y de las ciencias humanas y sociales, que quiere entender quiénes tienen la razón, si los manifestantes o el gobierno de turno, dadas las manifestaciones y protestas, muchas con jornadas nefastas, pérdida de vidas humanas, heridos, desparecidos, daños a bienes públicos y privados, en fin, busco una respuesta que no los confunda, pero que tampoco los ponga del lado de la barbarie.

Pienso, deben ser respuestas serias y seguras para sus vidas, para que no sean iguales a mi generación, que soportamos todo cuanto ha ocurrido en los últimos 40 años, y nunca nos levantamos a reclamar con tal vehemencia como hoy hacen no solo los jóvenes que son motor de vida, sino, los adultos que comprenden el grave dañó que ha causado su silencio y su inercia.

Así es que antes de comenzar mi explicación, les recuerdo hijos, que a mí en lo particular me han tratado en redes sociales con palabras poco decentes, solo por pensar diferente, solo por cambiar de razones para mejorar las condiciones de este país, solo porque no comparto más y no acepto más dejarme gobernar por los mismos mentirosos y explotadores de necesidades, solo porque pienso que también es necesario equivocarse en política pero lo más importante es saber estar bien con su yo interior y sentir que se está en paz con su propia dignidad, así los cambios sean abruptos, así me digan ¡MOLANO ESTÁS EQUIVOCADO!

Hoy estoy más convencido de haber tomado la decisión correcta para las circunstancias que vive el país y el Huila, y no debemos arrepentirnos de nuestro pasado, pero si del tiempo perdido con la gente equivocada.

Es importante contarles que un estudio nacional realizado en alianza con la Universidad del Rosario, dio a conocer esta semana datos sorprendentes, al parecer estamos ante un nuevo país político, un país de regiones irreverente y dispuesto afrontar los grandes y verdaderos cambios, solo basta entender que los jóvenes que hoy marchan son el 63 % que están estudiando y trabajando (no son los denominados vagos y que buscan todo regalado), que pertenecen al 92% estratos 1 al 4 (es decir la clase media en extinción, la base que mueve la mano de obra nacional, el gran porcentaje de consumidores de bienes y servicios, el mayor porcentaje que elige a los gobernantes), el 84 % de los jóvenes entre 18 y 32 años, corresponde a 4 millones, que se sienten representados por el paro nacional, incluso quienes se definen en una posición ideológica de derecha.

No confían en el Congreso de la República el 88%, 67% Sindicatos, 71% La Policía Nacional de Colombia, 77% Gobernación Departamental, 79% Concejo Municipal, 81% Jueces de la República, 87% Presidencia de Colombia, 66% la Iglesia no católica y 60 la iglesia Católica (esto demuestra que desconfían en las instituciones que han dirigido el futuro de muchas generaciones hoy fracasadas y no van a correr la misma suerte).

Finalmente, señalan que están dispuestos para solucionar los problemas del país: denunciar 81%, seguir protestando 55%, pagar menos impuestos 87%, creen favorablemente en las universidades públicas y privadas en un 66% lo cual es valioso porque allí está la fuente del conocimiento y el futuro de cada familia colombiana.

Consideran que los principales problemas del país giran en torno a la política como tópico central, la corrupción del país y que cada vez más se limitan sus oportunidades, piden un cambio de pedagogía en la educación, con enfoque centrado en el estudiante, creaciones de nuevas universidades públicas con un sistema de acceso diferente a solo la prueba de estado.

El 88% de los jóvenes dicen si salir a votar en marzo próximo para elecciones de congreso de Colombia, y en Neiva el 45% votara por el cambio de líderes; por todo lo anterior siento estar “ORGULLOSAMENTE EQUIVOCADO, hijos.

Por: Juan Felipe Molano Perdomo – jmolano74@hotmail.com

Twitter: @JuanFelipeMola8