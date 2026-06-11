Más de 37.000 visitantes conocieron la oferta de emprendedores de Impulsando Huila

Los participantes reportaron ventas superiores a $50 millones y nuevas oportunidades de negocio en las ferias realizadas en Neiva, Palermo y Aipe.

Un balance positivo dejó la participación de 39 empresarios y emprendedores del programa Impulsando Huila en tres ferias comerciales y de emprendimiento realizadas en los municipios de Neiva, Palermo y Aipe, espacios que permitieron fortalecer su posicionamiento comercial, ampliar su red de contactos y acercar su oferta de productos y servicios a nuevos mercados.

La estrategia, liderada por Ecopetrol y la Cámara de Comercio del Huila, continúa consolidándose como una plataforma para la promoción del emprendimiento y el fortalecimiento empresarial en el departamento. Durante las jornadas, que reunieron a más de 37.000 visitantes, los participantes reportaron ventas superiores a $50 millones, lo que refleja el potencial de estos espacios para dinamizar la economía local.

La Feria La Huilensidad, realizada del 5 al 7 de junio en Neiva, en alianza con el Centro Comercial San Pedro Plaza y la Gobernación del Huila, concentró la mayor afluencia de público, con una asistencia estimada superior a las 35.000 personas. En este escenario, emprendedores de Neiva y Villavieja exhibieron y comercializaron sus productos y servicios ante consumidores y potenciales aliados comerciales.

Por su parte, las ferias desarrolladas en Palermo y Aipe, en articulación con las administraciones municipales, convocaron cerca de 2.000 visitantes adicionales y se consolidaron como espacios de promoción empresarial para los emprendedores locales. Como muestra de su impacto, el 100% de los participantes encuestados manifestó su interés en volver a participar en este tipo de iniciativas.

Más allá de las ventas registradas durante las jornadas, uno de los principales resultados fue la generación de nuevas conexiones comerciales. El 74% de los expositores en Neiva, el 75% en Aipe y el 88% en Palermo establecieron contactos estratégicos, que podrán traducirse en oportunidades de negocio, alianzas y nuevos mercados para sus empresas.

«Impulsando Huila es un programa que nos está dando la oportunidad de poder ofertar, visibilizarnos y nos da herramientas para poder estar en un mercado competitivo», destacó José Antonio Torrejano, emprendedor del municipio de Villavieja y participante del programa.

Con estas acciones, Impulsando Huila continúa generando oportunidades para que emprendedores y empresarios fortalezcan sus capacidades comerciales, amplíen su visibilidad y consoliden negocios sostenibles que aporten al desarrollo económico y social del departamento.