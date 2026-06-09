Más de 10 asociaciones del Norte del Huila, recibieron un reconocimiento especial en el día conmemorativo del campesino

El SENA realizó la conmemoración del día del campesino y la campesina, como parte de una estrategia nacional para visibilizar y reconocer la labor del campesinado Colombiano.

El evento conmemorativo se llevó a cabo en tres municipios del Huila, Garzón, Palermo y Aipe. Contó con la participación de campesinos y campesinas, emprendedores, y autoridades locales, además del acompañamiento del SENA, con el aula móvil de café, la agencia pública de empleo y toda su oferta institucional.

Se desarrolló una agenda de actividades orientadas al reconocimiento, fortalecimiento y promoción de las comunidades rurales del departamento, articulándose con la estrategia nacional liderada por la Dirección General de la entidad.

Como parte de esta conmemoración, una delegación huilense conformada por 70 dirigentes campesinos y miembros del comité articulador de CampeSENA participó en el encuentro nacional realizado en El Espinal, Tolima, espacio que contó con la presencia del director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño, y reunió a representantes del sector rural de diferentes regiones del país.

De manera simultánea, la Regional Huila llevó la conmemoración a distintos municipios del departamento, entre ellos Garzón, Palermo y Aipe, generando espacios de encuentro, reconocimiento y acceso a la oferta institucional para las comunidades campesinas.

En el municipio de Aipe, la celebración se desarrolló en articulación con la Alcaldía Municipal, en el marco de Expo Ferias. Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de actividades como el Aula Móvil de Café, la Unidad Móvil de la Agencia Pública de Empleo, muestras folclóricas, presentaciones musicales, espacios de emprendimiento y la entrega de reconocimientos a las asociaciones y juntas de acción comunal que han hecho parte de la construcción de placa huellas con sus comunidades y de otros procesos culturales y organizativos.

Por su parte, en Palermo, el SENA y la Alcaldía Municipal adelantaron una jornada de homenaje a los campesinos y campesinas a través de muestras culturales, presentaciones musicales y un mercado campesino que permitió visibilizar y comercializar productos locales. Durante el evento fueron exaltadas siete asociaciones campesinas por su aporte al desarrollo comunitario y al fortalecimiento de iniciativas organizativas en el territorio.

La directora regional del SENA Adriana Milena Gasca Cardoso, enfatizó en el compromiso del SENA con el campesinado desde estrategias como CampeSENA “ustedes lo han podido apreciar tenemos muchas asociaciones que han sido fortalecidas desde el SENA, hemos venidos acompañando a las empresas desde fondo emprender y brindando además nuestro portafolio de servicios, en el Huila hemos logrado consolidar 18 núcleos campesinas esto en el marco de la estrategia de CampeSENA y Full Popular”, enfatizó.

La jornada también permitió acercar a la comunidad rural diferentes servicios institucionales, entre ellos la Agencia Pública de Empleo, talleres de catación y barismo, muestras de energías alternativas, prototipos desarrollados por Tecnoparques y la socialización de los resultados alcanzados a través de CampeSENA, programas de emprendimiento y proyectos estratégicos que vienen impactando positivamente al sector rural del departamento.

Nicazio Garzón campesino del municipio de Aipe, presidente de la Asociación Ingenio Pecuario, y quien recibió uno de los reconocimientos agradeció al SENA por las oportunidades que brinda al campesinado “Sigan fortaleciendo y capacitando porque es una gran universidad para el sector agropecuario y sector campesino de los municipios, y para los jóvenes que quieren seguir estudiando”, mencionó.

Con estos eventos realizados, el SENA Regional Huila reafirmó el compromiso con los campesinos y campesinas de seguir llevando formación al campo, desde las estrategias de Campesena y full popular.