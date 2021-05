«La voluntad de dialogar ha sido nuestra iniciativa y prioridad»: Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán

En comunicado a la opinión pública, el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, luego de los hechos acontecidos estas últimas horas en el departamento, ha manifestado que los canales de diálogo siempre han estado sobre la mesa y que la voluntad de dialogar ha sido una iniciativa y una prioridad de su trabajo con el equipo de la Gobernación.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Neiva, 17 mayo de 2021. Siendo conscientes de la difícil situación por la que viene atravesando el país y de manera específica nuestro departamento; y las movilizaciones que se han adelantado, las cuales han movido fibras de la población en apoyo a las expresiones pacíficas, como también preocupación y zozobra de otros sectores poblacionales ante los lamentables hechos que se han presentado en torno a las manifestaciones sociales, la Gobernación del Huila considera legítimo el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos a la protesta y a manifestarse, siempre y cuando se desarrolle de forma pacífica, sin transgredir los derechos de los demás, como la vida, el trabajo, la integridad de las personas, así como los bienes públicos y privados; por ello, hemos pedido desde el primer momento a los alcaldes, la fuerza pública, Policía y Fiscalía, acompañar y facilitar la protesta y la manifestación mientras sea pacífica, pero también actuar con contundencia ante hechos vandálicos y de alteración del órden público.

En mi condición Constitucional de agente del Presidente de la República para el mantenimiento del órden público y dada la premisa de agotar todas las instancias de diálogo, previas y durante cualquier acción de la fuerza pública, durante estas casi tres semanas de protestas y movilizaciones, no hemos ahorrado esfuerzos para que a través del diálogo se encuentren las soluciones y se permita la libre movilidad de todos los huilenses y los ciudadanos de los vecinos departamentos del Caquetá, Putumayo, Cauca y Tolima, de los productos, insumos y bienes básicos. Personalmente y a través del equipo de la Gobernación hemos visitado la mayoría de los sitios de bloqueo, escuchando a los manifestantes y pidiéndoles que permitan la movilidad. En un principio convocamos a los Alcaldes para realizar mesas de diálogo permanente, iniciando por aquellos que presentaban bloqueos en las vías. En reunión de los Gobernadores con el Presidente de la República, logramos que el Gobierno Nacional se desplazara a los territorios a establecer espacios de diálogo; es así como el jueves pasado hizo presencia en el Huila el Ministro de Agricultura como vocero del Presidente, convocamos directa y públicamente a todos los actores de las protestas para abrir esos espacios en procura de buscar salidas a la problemática nacional, que en ese momento estaban concentrados en 18 puntos del departamento mas los de la ciudad de Neiva; el Ministro dialogó con Jóvenes, campesinos, transportadores, líderes sindicales y sociales, y representantes de gremios y empresarios. Los indígenas no asistieron, ni algunos líderes de otros puntos de bloqueo, sin embargo hemos seguido dialogando con ellos, sin resultados. El día de ayer se retomó la mesa de coordinación con todos los actores institucionales pero tampoco accedieron al desbloqueo o a corredores humanitarios que permitan el paso de alimentos, insumos y bienes agropecuarios, combustibles, etc. Y para el día de hoy los invitamos a dialogar en la Gobernación, brindándoles todas las garantías y la posibilidad de establecer diálogo directo con el Gobierno Nacional, pero la respuesta fue el bloqueo total.

Hemos adelantado múltiples mesas de diálogo con los indígenas, campesinos, transportadores y comunidad en general, en los mismos sitios donde se encuentran asentados, con mi presencia directamente y con delegados, así como con alcaldes, diputados, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, buscando encontrar mecanismos de solución local al taponamiento vial, a pesar de que la discusión se centra en requerimientos del orden nacional, sobre lo cual hemos recogido sus preocupaciones, anhelos y demandas y las hemos transmitido en el contexto nacional.

De otra parte, destacamos que varios puntos de bloqueo han permitido el paso intermitente de todas las personas y bienes, evitando un mayor perjuicio; y se han logrado diálogos con funcionarios de los ministerios de agricultura, Minas y energía (caso volqueteros), delegados de jóvenes, Ministerio de Transporte y ANI, para avanzar en temas concretos.

Invitamos a todos los huilenses a la calma y al respeto, para evitar que se sigan presentando acciones violentas contra la población civil y bienes públicos y privados, pues los hechos ocurridos en los últimos días vienen generando daño al bienestar de los propios huilenses, no solamente por el deterioro de la infraestructura, sino por el desabastecimiento de insumos, alimentos, combustible, concentrados, etc; la imposibilidad de sacar los productos huilenses; y lo que puede llegar a ser peor, vernos inmersos en la pérdida de vidas, producto de la confrontación entre nuestro mismo pueblo.

Le solicitamos a los colectivos sociales participantes, que desarrollen sus actividades dentro de este contexto y repelan toda forma de violencia, para que no se pierda la legitimidad esperada por el pueblo y para que se consoliden los canales de un diálogo constructivo que logre transformaciones estructurales. Solicitamos al Gobierno Nacional mantener su voluntad de diálogo nacional y desde los territorios. Y exhortamos a la Policía al cabal cumplimiento de su misión de mantener la convivencia y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en medio del respeto de los derechos humanos, sin exceso de fuerza.

No compartimos las acciones de fuerza excesiva para la solución de los conflictos, privilegiamos el diálogo como medio por excelencia para encontrar acuerdos, pero tampoco aceptamos el abuso del derecho a la protesta vulnerando los derechos colectivos para conseguir objetivos. La invitación es a que busquemos consenso social entre los huilenses para que garanticemos la convivencia pacífica y la vida en sociedad, sin afectarnos entre nosotros.