La verdad detrás de la renuncia de dos candidatos a la Rectoría de la USCO

Sorpresivamente, el pasado 25 de marzo renunció como candidato a la Rectoría de la Universidad Surcolombiana el docente Nelson Gutiérrez Guzmán, el mismo día en que se realizarían las justas electorales.

La firma de radicado ubicada en la esquina superior derecha fue tapada, lo que no permite ver la fecha real de la entrega de su carta renuncia.

También renunció el ingeniero Luis Alberto Tamayo. ¿Qué pudo haber motivado la renuncia de los dos candidatos?

Un día antes de las elecciones, a eso de las 5:00 p.m. se dio a conocer la decisión del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, mediante la cual se decretó la medida provisional de suspensión del cronograma de elección y designación de rector de la Universidad Surcolombiana, hasta tomar una decisión de fondo sobre la tutela que interpuso el doctor Luis Alberto Cerquera Escobar.

El proceso que ya había sido suspendido una vez, y que las directivas de la Universidad Surcolombiana querían realizar contra todos los pronósticos, fue frenado por segunda vez.

La primera suspensión se dio por las tutelas que instauraron 10 de los más de 300 docentes a quienes se les vulneró el derecho a votar; quienes exigían ser incluidos en las listas de docentes electores, pero no lo lograron. Esta exclusión se dio, luego de que, Alberto Tamayo y Nelson Gutiérrez, candidatos a la Rectoría, solicitaran formalmente que solo pudieran votar los docentes vinculados en calidad de catedráticos, ocasionales y planta; y no, los docentes invitados.

Así las cosas, otro juez levantó la medida cautelar y continuó el proceso, que se reprogramó por el Consejo Superior Universitario para el jueves 25 de marzo. Fecha en que Nelson Gutiérrez, firmó su carta de renuncia.

La renuncia de Nelson Gutiérrez Guzmán

El docente Gutiérrez Guzmán probablemente ya conocía los avances de un proceso que había instaurado la profesora Nidia Guzmán Durán en el 2019 por haber sido retirada de su cargo como Rectora injustamente, según alega su defensa jurídica. Y fue el mismo 25 de marzo, fecha en que se realizarían las elecciones, cuando la Corte Constitucional declaró la medida cautelar y suspendió nuevamente las elecciones.

Nelson Gutiérrez, considerado el candidato presuntamente apoyado por la Administración de la Universidad, no tuvo de otra que dar un paso al costado, porque además de que posiblemente no cumplía con uno de los requisitos para estar en la terna, también el Comité Electoral presuntamente habría cometido muchos errores, inconsistencias e irregularidades para favorecerlo.

Su carta de renuncia entonces pudo haber sido motivada porque conoció el proceso que investiga La Corte Constitucional y posiblemente por esa misma razón, la Universidad tenía tanto afán de realizar las justas electorales.

El máximo tribunal de justicia determinó que la Universidad Surcolombiana no puede realizar las elecciones, hasta tanto la Corte en Pleno tome una decisión de fondo a través de sentencia, que probablemente sea reintegrar a la profesora Nidia Guzmán a su cargo como Rectora por tres años y ocho meses.

La renuncia de Luis Alberto Tamayo

Hoy se dio a conocer la renuncia del otro de los ternados, se trata del Ingeniero de Sistemas Luis Alberto Tamayo, número 3 en el tarjetón.

El docente y ex – director del Sena, se pronunció sobre el proceso electoral, indicando que la Universidad Surcolombiana se ha convertido en un campo de batalla y que su decisión no está motivada por ningún grupo de interés, ni presiones externas si no, teniendo en cuenta el contexto actual de la casa de estudios.

Lo cierto es, que, según la página de la Cámara de Comercio, Tamayo habría firmado un contrato para “Prestar el servicio de asesoría y diseño del portafolio de servicios, programas de formación y generación de contenidos en Orange Centro Empresarial de la Cámara de Comercio del Huila” por valor de $30.000.000 (TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE)

Además, el doctor Tamayo a pesar de que no había manifestado su intención de renunciar por que, según él, no existía ninguna razón; al parecer ya tenía la carta lista y solo luego de la renuncia de Gutiérrez y al parecer, por no sentir apoyo de la comunidad académica, radicó su decisión.

El docente también había programado un viaje a Boston con anticipación, lo que supondría que ya se daba por perdido en la consulta, además podría verse involucrado en un conflicto de intereses por el contrato firmado con la Cámara de Comercio, que indirectamente tiene asiento en el CSU.

La renuncia de Tamayo finalmente pudo también ser motivada por la decisión de la Corte Constitucional, pues a él le dieron traslado de la tutela de la profesora Nidia Guzmán y seguramente evaluó las posibilidades de éxito que está tenía.

El contrato de prestación de servicios No. 040 sería ejecutado en cinco meses como lo indica la siguiente gráfica: