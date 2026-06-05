La espiritualidad desde la energía el libro que propone una reconciliación entre ciencia y experiencia interior

En Partículas de Dios, Rodrigo Ospina Zuluaga plantea una lectura de la espiritualidad desde conceptos como energía, vibración y materia.

La obra combina testimonio personal y reflexión para proponer herramientas prácticas orientadas a la reconexión interior.

En un contexto donde la tecnología, la velocidad y la desconexión emocional marcan la vida cotidiana, la relación entre el ser humano y su entorno cobran especial relevancia. Partículas de Dios, el primer libro de Rodrigo Ospina Zuluaga, se inscribe en esa conversación al proponer una lectura que articula experiencia personal, reflexión espiritual y conceptos asociados a la ciencia.

La obra explora un planteamiento que entiende la espiritualidad como una forma de conexión con una energía universal presente en todo lo existente. “Dios es energía pura que vibra en todo el universo; no se puede ver, solo sentir en la unidad, la luz y el amor”, señala el autor, sintetizando el eje conceptual de la obra. Desde esta perspectiva, el libro propone una interpretación en la que elementos como la materia, las partículas y la vibración se integran en una misma lectura sobre la existencia.

El libro también propone un diálogo entre ámbitos que tradicionalmente se han entendido como separados. A partir de referencias a conceptos científicos vinculados a la estructura de la materia, la obra plantea una lectura en la que estos elementos se relacionan con una dimensión espiritual, construyendo una visión integradora sobre el ser humano y su lugar en el universo.

En su desarrollo, el texto combina elementos autobiográficos con reflexiones de carácter filosófico y aproximaciones a temas históricos y antropológicos, configurando una narrativa dirigida a lectores interesados en explorar preguntas sobre el sentido, la conciencia y la relación con el entorno. Más que ofrecer respuestas definitivas, la obra plantea un recorrido que invita a interpretar la experiencia individual desde una perspectiva más amplia.

Con esta publicación, Rodrigo Ospina Zuluaga introduce una propuesta que se suma a las discusiones contemporáneas sobre bienestar, sentido y equilibrio, en un momento donde estas búsquedas ocupan un lugar cada vez más visible en distintos ámbitos de la vida social.

Sobre el autor:

Rodrigo Ospina Zuluaga es administrador de empresas de la Universidad Luis Amigó, con especialización en alta gerencia de la misma institución. Gerente de funeraria con experiencia de más de 30 años, promotor del sector solidario, siendo al mismo gerente de la mutual Comufa en la ciudad de Medellín.