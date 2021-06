¡Juguemos para coincidir políticamente mal!

Parece mentiras ser tan cierto, que las maestras de escuela y nuestras madres, al aplicar el currículo académico, coincidían en que jugando también se aprendía y se obtenía mejores conocimientos para la vida, pero también que los expertos de la educación infantil de hace 40 años y más, estaban lejos de entender que no solo el rejo y las humillaciones, eran el camino acertado para enseñar y tal vez profundizar sobre temas de la escuela, que al final dejaban no solo lagunas mentales en lo no aprendido, sino miedos, decepción y malquerencia por la educación y por sus profesores, que entre otras, nunca supieron darse cuenta que había que formar un estudiante crítico y lleno de lógica para enfrentar los desafíos de la vida.

Hoy nuestra Colombia fuertemente convulsionada, dicen expertos politólogos y analistas, como también sabe expresar mi amigo Luis Carlos Álvarez, con quien este fin de semana nos sentamos en el solar de su casa ubicada en Campoalegre, bajo un gran árbol de almendrón, el cual tiene casi su misma edad; siendo él un gran compositor nos atrevimos acomodar ciertas siglas o nombres de empresas para entender lo complejo de tener ÉXITO en la vida, para vender caro y aun así mantener una clientela fiel que no entiende o no le interesa entender que nunca allí las promociones son ciertas, que los costos no los asume el dueño de la cadena Éxito, sino los que han alquilado un están dentro de la gran superficie, y para los que practican por estos días el vandalismo, nada de lo que se roben o destruyan en este almacén afecta al grupo brasileño dueño del 91,57% (Companhia Brasileira de Distribuição).

Oí mencionar, dice mi contertulio, que pocos tienen SUCHANCE para acomodar licitaciones y salir adinerados, como presuntamente pasa en varios departamentos y burlar la justicia y señala a la conocida GATA, zar del chance; repara en su cocina un café y lo sirve en tasa grande, y dice a carcajadas, es tan grande y oscuro, como JUSTO Y BUENO, para un par de terráqueos que habitan las mejores tierras productoras del grano, donde se vende barato y se gana menos, pobres campesinos y productores, que como en nuestras tierras arroceras, deben andar con EFECTY para comprar insumos y vender sus cosechas a 30 días pues no hay un PAGUEYA, o sino pregúnteles a los monopolios de las trilladoras Roa o Florhuila.

Por: Juan Felipe Molano Perdomo – jmolano74@hotmail.com

Twitter: @JuanFelipeMola8