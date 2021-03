Juez de Neiva falló en primera instancia, decisión que excluye a 300 docentes para votar

Los nueve docentes que habían tutelado para exigir por sus derechos hoy conocieron la decisión de primera instancia que declara improcedente la tutela.

El Juez de Neiva no decidió de fondo las pretensiones y reclamos de los profesores surcolombianos y con ello vulneró su derecho en las elecciones.

El Juez Segundo Civil de Circuito de Neiva no decidió de fondo la solicitud de amparo de tutela requerida por los docentes, por esta razón el próximo jueves quedarían excluidos e imposibilitados para votar.

El togado considero que no era adecuado el procedimiento y manifestó que estas pretensiones deben ser resueltas por el juez natural, que, en este caso, él considera es la Justicia Contencioso Administrativo por tratarse de temas relacionados con actos administrativos.

Los docentes manifestaron a este medio que van a impugnar la decisión del juez, para que sea el Tribunal Superior, quien tiene la última palabra y tomará la decisión de fondo, frente a los derechos fundamentales negados de elegir y ser elegidos, así como el derecho a la igualdad, alegados por los profesores.

Con esta decisión de primera instancia, se vulnera los derechos de más de 300 docentes que durante muchos años han votado en cada una de las Sedes de la Universidad Surcolombiana. Ellos consideraron que cumplen las mismas funciones que un docente de planta y que desarrollan actividades misionales de la Universidad.

Los docentes se expresaron

“Yo estoy contratado como Docente Ocasional Visitante Tiempo Completo, y no estoy habilitado para votar a pesar de estar liderando los temas administrativos, desde la docencia, soy el Coordinador del Programa de Ingeniería Agrícola en la Sede Garzón y estoy vinculado a la Universidad de nuevo desde el 2013. Es la primera elección donde me siento pisoteado, me siento manoseado, donde me siento menospreciado por parte de algunos miembros de la Universidad”, indicó el profesor José Agener Zapata Castañeda, además considera que es triste y se siente excluido por la institución a la que ha entregado toda su vida.

“Violentaron nuestro derecho fundamental de elegir y ser elegido, nosotros tenemos un vínculo con la Universidad, debemos cumplir horarios, desarrollar clases, evaluar, subir notas, presentar informes, apoyar diferentes actividades del programa, entre otras actividades del rol docente. Nosotros cumplimos las mismas funciones que un docente de planta, pero con un poco menos de carga académica», manifestó el docente Ronald Anduquia.

“Resulta que somos invitados cuando nos toca votar, pero no somos invitados cuando tenemos que desarrollar todo lo que hacemos por la institución. Apoyamos temas de investigación, estamos atentos al desarrollo de los eventos y cumplimos horario; yo no entiendo la situación y siento que estamos siendo excluidos, estamos vinculados y no vinculados al mismo tiempo”, dijo otro docente de la Universidad.

La segunda instancia

La última palabra la tiene el Tribunal Superior de Neiva, quien tendrá que decidir frente a la protección de los derechos transgredidos a los docentes catedráticos accionantes dentro de los próximos 20 días hábiles siguientes, a la solicitud de medida provisional que solicitarán nuevamente los docentes, con el fin de lograr una protección efectiva de sus derechos constitucionales.

¿Qué pasara con la elección?

Si se dan las elecciones el 25 de marzo, como está programado por la Universidad Surcolombiana, situación que es incierta en razón a la prohibición del Alcalde de Neiva para desarrollarse las justas electorales, el proceso estaría viciado, al no haber incluido a más de 300 docentes en la lista definitiva de electores.

Exclusión de docentes y cambio de puestos

El Comité Electoral de la Universidad Surcolombiana tendrá que responder a las solicitudes formales presentadas por los docentes que fueron excluidos del censo electoral y que se les vulneró su derecho de elegir y ser elegidos, pero también a los 64 profesores de la Facultad de Salud que fueron cambiados de puesto de votación arbitrariamente cuando se publicaron los listados definitivos; muchos son médicos, cirujanos, enfermeras y enfermeros, que se les dificulta su desplazarse a la Sede Central por su trabajo. Posiblemente se estaría alterando y manipulando las listas de electores, con el fin de impedir que los docentes lleguen a votar.

Polvareda y cortina de humo

El proceso para la elección y designación de Rector de la USCO, al parecer está lleno de irregularidades con la venia de algunos integrantes del C.S.U, quienes, a pesar de conocer estas denuncias, aprobaron reactivar el calendario y programaron elecciones para el jueves 25 de marzo.

La página web de la Universidad Surcolombiana estuvo caída durante todo el fin de semana y los electores no podían consultar sus puestos de votación, hecho que podría convertirse en una jugadita para beneficiar a uno de los candidatos a Rector.

El video de Nidia Guzmán cuando dejó su micrófono y cámara en Meet activado, se convirtió en la cortina de humo que tapa lo que hoy lo que sucede con el proceso eleccionario: cambio de puestos, exclusión de electores (docentes fuera de listas y estudiantes que no pueden desplazarse a votar), elección a contra reloj, entre otras irregularidades y quejas que se han dado a conocer ante los organismos de control.

2021-00061-00.- FALLO TUTELA VS. USCO.-