Colombia pone la lupa sobre la inclusión laboral: así pueden prepararse los empresarios

A partir del 25 de junio de 2026 entró en vigor la obligatoriedad, para empresas de más de 100 trabajadores, de incluir en sus equipos a personas con discapacidad. Hi, ONG experta, acompaña paso a paso a las empresas en el proceso.

A partir del mes de junio del año anterior, en Colombia entró en vigor la Ley 2466 de 2025; la Reforma Laboral, que incluyó una serie de disposiciones y cambios en las dinámicas de empleados y empleadores en nuestro país. Una de ellas, contenida en el artículo 15, refiere la inclusión obligatoria de personas con discapacidad en los equipos de trabajo, para empresas que cuentan con más de 100 trabajadores en sus equipos de trabajo.

Si bien la Ley estableció que esta disposición podía ser aplicada de manera optativa durante su primer año, a partir del pasado 25 de junio de 2026, se conviertió en una disposición obligatoria, lo que ha generado que empresarios en todo el país comiencen a preguntarse por ¿cómo implementar de manera efectiva la medida?

En respuesta a ello, la ONG HI Humanity and Inclusion, presente en más de 60 países, con 40 años de experiencia liderando y abanderando el acompañamiento a instituciones y organizaciones públicas y privadas, en materia de inclusión, ha puesto en marcha su Sello de Inclusión, una iniciativa que busca reconocer el compromiso real y verificable de las organizaciones con las personas en condición de discapacidad, entendiendo ello más allá del simple cumplimiento de la normativa, e impulsando un proceso continuo de transformación empresarial y liderazgo social.

Para Hernando Enríquez, Director para Colombia HI ¨El acompañamiento ofrecido a las empresas a través del sello parte de la realización de un diagnóstico participativo de la empresa, que sirve como insumo para trazar posteriormente la hoja de ruta que debe transitar la organización en el diseño e implementación de un plan estratégico de inclusión, que refiere a su vez la transformación de la cultura organizacional hacia una versión más humana, innovadora y sostenible, una ruta de transformación empresarial¨.

Desde HI han destacado que la obtención del Sello de Inclusión debe ser visto como una oportunidad que va más allá de los beneficios propios otorgados por la ley, exaltando las virtudes que de ello se deriva en materia de reputación y prestigio ante empresas pares, clientes, aliados, y la comunidad en general.

Lo anterior, sin mencionar que, según estimados, los equipos neurodiversos alcanzan hasta un 90% más de productividad que otros equipos, lo que refiere a su vez la posibilidad de maximizar los resultados de la empresa, y aumentar los márgenes de crecimiento y rentabilidad, pasando de modelos en los que dejó de preguntarse por el “costo de la inclusión”, y se es más consciente de las “pérdidas” que genera el no implementarla.

El panorama de la inclusión laboral de personas con discapacidad en Colombia:

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, en America Latina, uno de cada tres hogares tiene una persona con algún tipo de discapacidad, lo que hace evidente la necesidad de poner el tema de su inclusión en el centro de las prioridades de las políticas públicas y de los empleadores.

Cifras de esa misma organización, precisan que en la región 1 de cada 2 personas en esta condición no logra acceder actualmente al mercado laboral, en un panorama que prende las alarmas al considerar que quienes logran hacerlo, obtienen salarios hasta 11% inferiores a los otros trabajadores.

En ese mismo sentido, las cifras del Banco Mundial en materia de empleo de personas con discapacidad advierten que los obstáculos de empleabilidad, obligan a los individuos con dicha condición a recurrir al mercado informal.

En el caso de Colombia, se estima que, el 52,3% de la población con discapacidad se encuentra en edad productiva, pero solamente el 18,7% de ellos logra emplearse.

Beneficios:

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 361 de 1997, en Colombia, los empleadores que ocupen a personas en situación de discapacidad tienen derecho a una deducción en su impuesto de renta correspondiente al 200% del valor de salarios y prestaciones sociales pagados durante ese año a esos trabajadores.

Adicional a lo anterior, la ONG HI destaca que, más allá de los beneficios fiscales, el avance en la inclusión laboral trae importantes ventajas para los empleadores relacionados con el aumento de la productividad, derivado del alto sentido de pertenencia que alcanzan estos trabajadores, además de la contribución que ello hace para que los otros trabajadores avancen en materia de tolerancia y respeto frente a las diferencias.

En ese mismo sentido, Hi explica que el posicionamiento de las empresas también se ve beneficiado gracias a la mejora en la percepción, ya que al emplear personas en condición de discapacidad se muestra a una empresa socialmente responsable, lo que es recompensado en escenarios de negocios y es bien visto por potenciales clientes.

A lo anterior, también se suma que equipos inclusivos, alcanzan una toma de decisiones 87% más efectivas, lo que se ve reflejado en un funcionamiento empresarial más productivo.