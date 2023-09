Johnson & Johnson comienza una nueva era como una compañía global de cuidado de la salud con una identidad visual actualizada

La identidad visual de la marca refleja lo mejor del cuidado y de la humanidad de Johnson & Johnson, al tiempo que captura la pasión y determinación de la compañía por mejorar la salud a nivel mundial.

Por más de 135 años, Johnson & Johnson (la “Compañía” –NYSE: JNJ) ha proporcionado productos y soluciones para el cuidado de la salud a personas en todo el mundo. Ahora, con su enfoque exclusivo en innovación en el cuidado de la salud y abordando los desafíos más difíciles en salud, la Compañía actualiza su marca y une sus segmentos farmacéuticos y de MedTech bajo la marca Johnson & Johnson, para demostrar su fuerza colectiva en el cuidado de la salud.

El anuncio marca una nueva era para Jonhson & Johnson, que está aprovechando su experiencia en medicina de innovación y tecnología médica para prevenir, tratar y curar enfermedades complejas e introducir soluciones que son más inteligentes, menos invasivas y más personalizadas.

“Nuestro enfoque exclusivo en soluciones de Innovative Medicine y MedTech nos permite innovar a lo largo de un amplio espectro del cuidado de la salud en una forma que ninguna otra compañía puede”, dijo Joaquín Duato, Chairman of the Board and Chief Executive Officer.

“Unir nuestros diversos negocios bajo una marca actualizada de Johnson & Johnson refleja nuestra habilidad única para reimaginar el cuidado de la salud a través de innovación transformacional, mientras nos mantenemos fieles a los valores de Nuestro Credo y al nivel de cuidado que pacientes y doctores esperan de nosotros”.

Mirando hacia el futuro, los dos segmentos de negocio de la compañía estarán más conectados a la marca Johnson & Johnson. Con el tiempo, Janssen, el segmento farmacéutico de la compañía, transicionará a Johnson & Johnson Innovative Medicine, y el segmento de tecnología médica continuará como Johnson & Johnson MedTech.

Nuestro segmento farmacéutico está liderando el rumbo de la medicina, desarrollando tratamientos innovadores para transformar el futuro de la salud. Johnson & Johnson Innovative Medicine aplica su ciencia rigurosa con empatía para abordar con confianza los desafíos más complejos en Oncología, Inmunología, Neurociencias, Enfermedades Cardiovasculares, Hipertensión Pulmonar y Retina para desarrollar los medicamentos potenciales del mañana.

Nuestro segmento de tecnología médica está trabajando para resolver los desafíos más urgentes en salud con innovaciones donde confluyen la biología y la tecnología. Johnson & Johnson MedTech aprovecha su profundo conocimiento en cirugía, ortopedia, visión y soluciones interventivas para desarrollar soluciones en salud que son más inteligentes, menos invasivas y más personalizadas.

La nueva identidad de marca de Johnson & Johnson se construye en el legado de la Compañía, a la vez que moderniza elementos claves para mostrar la innovación en el cuidado de la salud de una manera que sea inclusiva y traiga a la vida la naturaleza cálida y cercana de la Compañía.

Elnuevologotiposemodernizaparaestepróximocapítulo.Cadaletrasedibujacon un trazo de lápiz,creandouncontrastequeofreceunasensacióndeimprevisibilidadyhumanidad.Lacompañíaadoptarálasversiones de formato largo y corto dellogotipo, expandiendo y construyendo más equidad en tornoaun ‘J&J’ de formatocortoparaaparecerdeunamaneramásagradableycontemporánea,especialmenteeninterfacesdigitales.Lamarcatambiénsemostraráenmovimientoyresponderáadiferentesentornos.

Johnson & Johnson continuará aprovechando el color rojo, inclinándose hacia un color renovado, brillante y contemporáneo que habla de la capacidad de responder urgentemente a los desafíos de salud, evolucionar con los tiempos y marcar el ritmo.

Ampersand (“&”). El nuevo ampersand captura una naturaleza humana y Ahora se presenta como un símbolo que se puede reconocer a nivel mundial y representa la apertura de la marca, así como las conexiones que dan vida al propósito de la Compañía.

El nuevo ampersand captura una naturaleza humana y Ahora se presenta como un símbolo que se puede reconocer a nivel mundial y representa la apertura de la marca, así como las conexiones que dan vida al propósito de la Compañía. Dirección de Los elementos en el estilo de dirección de arte, que incluyen ilustración, fotografía y más, han sido diseñados para despertar energía, optimismo e inclusión, al tiempo que ofrecen un enfoque único y distintivo en el cuidado de la salud.

“Nuestra identidad de marca de Johnson & Johnson comunica nuestro enfoque audaz hacia la innovación en el cuidado de la salud, mientras nos mantenemos fieles a la atención que tenemos para nuestros pacientes en todo el mundo”, dijo Vanessa Broadhurst, Executive Vice President de Global Corporate Affairs.

“Nos enorgullece liderar el cuidado de la salud por más de un siglo y estamos apalancándonos en nuestra ciencia para impactar profundamente la salud de la humanidad”.

El nuevo logotipo, los colores y la fuente se implementarán en todos los materiales de la compañía, empaques y los activos de marca a lo largo del tiempo. Para obtener más información sobre la nueva marca de Johnson & Johnson, visite nuestro centro de medios.