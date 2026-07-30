Javier Pérez Rojas, vuelve a mover el escenario político de Altamira

El panorama político de Altamira comienza a reconfigurarse y uno de los nombres que vuelve a tomar protagonismo es el del ingeniero Javier Pérez.

A medida que avanza el calendario electoral, su nombre vuelve a aparecer en las conversaciones sobre el futuro del municipio, recordando la propuesta de renovación con la que irrumpió en la política local y logró abrir espacio a una alternativa distinta que despertó el interés de diferentes sectores ciudadanos.

Desde entonces, Pérez ha fortalecido su trayectoria profesional como ingeniero civil, participando en ministerios del Gobierno Nacional y en la dirección de proyectos de infraestructura. Esa experiencia hoy lo devuelve al debate público con un discurso centrado en la gestión, la planeación y el desarrollo de Altamira. Entre los temas que comienza a plantear se encuentran la atracción de inversión, el fortalecimiento del turismo, la modernización administrativa y la ejecución de obras que permitan mejorar la competitividad del municipio.

Aunque el proceso electoral apenas comienza y no existe un anuncio oficial de candidatura, el movimiento que empieza a consolidarse alrededor de Javier Pérez confirma que su nombre vuelve a ocupar un lugar dentro de la conversación política de Altamira. Su experiencia técnica y la trayectoria que ha construido en el sector público lo perfilan como uno de los actores que podría tener protagonismo en la próxima contienda electoral.

Más allá del eventual escenario electoral, se vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el futuro de Altamira y el tipo de liderazgo que necesitará el municipio para afrontar los desafíos de desarrollo, gestión pública y competitividad en los próximos años.