Festival Petronio Álvarez, herencia y tradición cultural del pacifico colombiano

Cali, capital del departamento del Valle, ya está vestida con colores, música, gastronomía y bailes tradicionales que hacen parte de la celebración de la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez”, cuya programación se desarrollara entre el 9 y el 17 de agosto de 2026 en diversos escenarios de la ciudad.

El festival ya tiene lista la canción oficial de la versión 2026, cuyo compositor es Hugo Candelario González Sevillano y una programación con actividades imperdibles, que dará inicio el 1 de agosto en el Teatro al aire libre Los Cristales con la estrategia “No es agosto, es Petronio” y dentro de la que también se tienen el desfile conmemorativo de colonias.

Igualmente, la Cumbre Global de la Afrodiasporidad que del 12 al 16 de agosto reúne a más de 60 líderes afro, 50 alcaldes de ciudades representativas de la diáspora africana, que trataran temas de inclusión, diversidad y desarrollo sostenible.

Un aproximado de más de 2000 artistas, 47 agrupaciones en concurso, 183 expositores de la Muestra de Expresiones Tradicionales que compiten en modalidades como Chirimía, marimba y violines caucanos. Además, el festival cada año busca resaltar a compositores, grupos musicales e investigadores de la música afrocolombiana.

Uno de los eventos por resaltar en esta versión 30 del Petronio, es el desfile conmemorativo Bundeando pa`la Casa Grande, que hace parte de la celebración de tres décadas del Festival, en el que 1600 participantes, representantes de 23 colonias del Pacífico colombiano, transitaran las vías de la capital vallecaucana, acompañados de la comparsa Cali Viejo y la carroza indomable, Mujer Guerrera, ganadora del Carnaval de negros y blancos de Pasto. Este desfile irá por la calle 5 y tendrá como punto final la Unidad Deportiva Alberto Galindo, que es el escenario principal del festival.

Otros puntos de la ciudad tendrán programación descentralizada, como la Plaza de Cayzedo, el Bulevar de Oriente, el Centro Cultural de Cali, el Bulevar del Rio y el centro comercial Mall Plaza.

Habrá invitados internacionales especiales como Masaka Kids Africana, que son niños bailarines procedentes desde Uganda y por Colombia la reconocida agrupación Herencia de Timbiquì.

En el marco del Festival, los días 10 y 11 de agosto se realizará una agenda académica descentralizada en universidades de Cali, que incluye un encuentro especial con la Universidad del Valle denominado Música, Memoria e Innovación y el Quilombo Pedagógico y el Salón Comunal, que ofrecerá conversatorios, experiencias pedagógicas, encuentros con portadores de tradición y espacios de diálogo sobre patrimonio, memoria e identidad afrodescendiente.

Como cada año, Cali convertida en la Casa Grande del Pacífico los espera para que disfruten de la cocina tradicional, la música, la herencia, tradiciones, el patrimonio y la identidad del grupo poblacional del pacífico colombiano, que con sus sonidos, ritmos y gastronomía en cada edición del Festival hace vibrar no solo a propios y extraños, sino que contagia a cada uno de los asistentes con sus presentaciones.

El festival es organizado por instituciones locales relacionadas con la cultura y es promovido por la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali. Para ampliar información y conocer la programación completa, consulte el portal de la Alcaldía de Cali, el Festival Petronio Álvarez en Instagram y las redes sociales de la Secretaría de Cultura.