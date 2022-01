Inseguridad vial

El grave accidente de tránsito ocurrido en carreteras del departamento del Tolima, más exactamente en el túnel “Los Venados” ubicado en el kilómetro 42 de este departamento, debe convertirse en un llamado de atención para las autoridades, con el fin de que se desarrollen acciones en las cuales se proteja la vida de las personas que se transportan por las vías de este país, sobre todo en cuanto al tráfico de automotores tipo camión o tractomulas, los cuales se han adueñado de las carreteras con una irresponsabilidad que sobrepasa todos los límites.

El lamentable siniestro vial en el que un tractocamión embistió a diecisiete automóviles y causó la muerte trágica de ocho ciudadanos colombianos es un hecho que se veía venir y que había sido comentado por muchas personas que habían estado de viaje por estos días y habían transitado por este mismo sector.

Los conductores de esos monumentales vehículos han asumido una actitud temeraria dado que con un derecho que ellos mismos se han otorgado, invaden los carriles y avanzan a la velocidad que se les antoja sin importar los daños que por su imprudencia puedan causar. No tengo nada en contra de los conductores de buses y camiones, todos tenemos derecho a trabajar y hacer uso de la infraestructura que está puesta a disposición de los habitantes de esta nación para transportarse recreativamente y también ganarse la vida, pero como en todo, se debe hacer con la debida responsabilidad y prudencia, sin afectar los bienes y la seguridad de los demás.

Lo acontecido pasó en otro departamento y a personas que a lo mejor ninguno de los que leen esta columna conocían, no obstante, esta situación no puede ser ajena a nosotros, pues no estamos exentos de una tragedia como esta y al trasladarnos con nuestros seres queridos podemos ser víctimas de individuos que por su falta de cuidado pueden enlutar a nuestras familias.

Recordemos que la seguridad vial, es una responsabilidad que nos compete a todos y se entiende como tal, al conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la utilización de conocimientos y normas de conducta, bien sea como peatones, pasajeros o conductores, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. Para ello existe una autoridad de tránsito que debe velar por el bienestar de todos los que hagan uso de las carreteras.

Quiero aprovechar, dada las circunstancias, para hacer un llamado de atención a todas las autoridades, tanto civiles como policiales, encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito, para que tomen cartas en el asunto, pues para no ir tan lejos, movilizarse hacia el sur del departamento del Huila se ha convertido prácticamente en una aventura supremamente riesgosa dada la imprudencia de los conductores de estos tractocamiones, quienes adelantan en doble línea, rebasan a otros vehículos en curva sin importar si vienen otros automóviles o no, cierran a carros más pequeños si es necesario e incluso los obligan a salirse de la carretera para poder evitar graves colisiones.

Recordemos que la Ley 1702 de 2013 dio origen a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, máxima autoridad encargada de la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacional, ente adscrito al Ministerio de Transporte que debe coordinar los organismos y entidades públicas y privadas comprometidas con la seguridad en las carreteas colombianas, así como implementar planes de acción para prevenir y reducir los accidentes de tránsito y evitar tragedias como la ocurrida en días pasados. Esperemos que tomen atenta nota.

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04