Impulsando Huila se suma a la Feria de la Huilensidad para fortalecer el emprendimiento local

El programa Impulsando Huila, una alianza entre Ecopetrol y la Cámara de Comercio del Huila, se vincula a la Feria de la Huilensidad, que se realiza del 5 al 7 de junio de 2026, en el Centro Comercial San Pedro Plaza, en Neiva.

Este evento reúne a empresarios, emprendedores y artesanos del departamento para visibilizar la identidad productiva, cultural y gastronómica del Huila, dinamizar las ventas y generar conexiones de valor.

En este espacio participarán 20 beneficiarios del programa (17 de Neiva y 3 de Villavieja), quienes contarán con una vitrina comercial para fortalecer sus ventas y posicionar sus marcas. La oferta incluye emprendimientos de gastronomía, café, chocolatería, artesanías, turismo, servicios, entre otros, reflejando la diversidad productiva de la región.

Impulsando Huila busca fortalecer hasta 100 emprendedores y MiPymes mediante formación, acompañamiento técnico y conexión con mercados. Este tipo de ferias hace parte de su estrategia para generar oportunidades comerciales y fortalecer el tejido empresarial.

La feria, organizada por la Cámara de Comercio del Huila y San Pedro Plaza, con apoyo de la Gobernación del Huila y Ecopetrol, ofrecerá muestras de ropa sanjuanera, artesanías, sombreros de pindo y gastronomía típica, en una experiencia que exalta el orgullo huilense.

Con esta participación, Ecopetrol y sus aliados continúan impulsando el desarrollo productivo y el crecimiento de los negocios locales.