Huilense será condecorada por Rotary Internacional en Taiwán

#SoyHuilense 🌵☀️🌻

María Manuel Córdoba Aguirre, oriunda de #Neiva, #Huila, recibirá una importante distinción, otorgada por Rotary Internacional en la ciudad de #Taipéi, #Taiwán.

Se trata de un reconocimiento histórico, ya que por primera vez esta condecoración será entregada a una representante de #Colombia y de #Latinoamérica.

La ceremonia se llevará a cabo en el marco de la Conferencia Mundial de Rotary Internacional, evento que se desarrolla entre el 9 y el 17 de junio del presente año en la capital taiwanesa.

María Manuel Córdoba Aguirre, se ha destacado por su trayectoria académica y su compromiso con el servicio social, valores que han sido reconocidos por la organización internacional.

Su participación en este escenario global representa un motivo de orgullo para el departamento del Huila y para el país, al convertirse en símbolo del liderazgo y la proyección internacional de los colombianos en espacios de impacto mundial.