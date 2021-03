Germán Palomo: “El futuro es responsabilidad de todos”

Admiro mucho a las personas que piensan y actúan, que hablan y hacen, que buscan y encuentran, que aprenden y enseñan, y que emprenden y orientan; con la única intención de aportar para mejorar, ayudando a construir, generando condiciones para que haya desarrollo.

Me dan pereza las personas que buscan la mancha en el lienzo o la falta de una coma en el texto, generalmente ellas no aportan, no suman, no construyen, no cultivan, ni siquiera corrigen, solamente critican.

Mi comentario inicial está orientado a resaltar la labor de Germán Palomo García, un destacado economista y académico huilense al que por fortuna conozco desde hace cerca de dos décadas; un ciudadano neivano con ideas de avanzada, visión de futuro y deseos de progreso colectivo.

Un paisano nuestro que se siente orgulloso de su origen, razón por la cual promueve el amor por su tierra desde la fundación Jorge Villamil Cordovez o desde la Tertulia el Botalón, este último un espacio de discusión y análisis sumamente interesante y enriquecedor, más de lo que la gente cree.

Es tal el compromiso con su departamento que ha tenido la iniciativa de desarrollar un curso taller, con el acompañamiento del experto argentino en planeación estratégica Héctor Mario Vogel, para hacer un análisis de prospectiva que permita formular un documento inteligente que vaya señalando el camino para seguir construyendo esta región con una visión a veinte años.

Para entender la importancia de esta iniciativa, es fundamental conocer conceptos básicos relacionados con la misma. El industrial senegalés Gastón Berger definió la prospectiva como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él.

Asimismo, el profesor de política y gestión de ciencia y tecnología en el Instituto de Investigación de Innovación de Manchester Business School, Luke Georghiou, precisó la prospectiva como un medio sistemático para evaluar los desarrollos científicos y tecnológicos, que podrían tener un fuerte impacto en la competitividad, la creación de riqueza y la calidad de vida.

En dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos, son interrogantes que debemos resolver para conocer de cierta manera nuestra realidad y poder generar condiciones favorables hacia el futuro, para lograr ser verdaderamente competitivos, mucho más allá del discurso.

Volviendo al tema del curso taller, es importante resaltar o aclarar que cuando se construye un documento de prospectiva, no es que se redacte un documento estático, el cual se imprime y se adorna con una elegante pasta dura para ser enviado a muchas personas de cierta importancia política, gremial, social y académica, cumpliendo con una supuesta labor de socialización.

Esta no es la idea, ese era el concepto de antes; por el contrario, en la actualidad, este es un instrumento dinámico que debe contar con la capacidad de ajustarse de acuerdo a los continuos cambios económicos, ambientales, políticos, científicos y tecnológicos, logrando ser una herramienta de manejo permanente, que permita a quien la adopte, avanzar en medio del veloz y exigente ritmo de dichos cambios que se generan constantemente.

He participado de las sesiones del taller de prospectiva socializado por Palomo y Vogel, y considero que es sumamente práctico y constructivo, además pienso como él lo expresa sabiamente, que el futuro es responsabilidad de todos.

