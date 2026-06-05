Experiencias exitosas de Antioquia, dejan hoja de ruta para fortalecer el sector vivienda en el Huila

La Cámara de Comercio del Huila, realizó el Conversatorio Empresarial “¿Cómo impulsar el sector vivienda desde las regiones?”, un espacio que reunió a empresarios, representantes de entidades financieras, autoridades territoriales y actores del sector constructor, para analizar los desafíos y oportunidades de la vivienda como motor de desarrollo económico y social.

El encuentro contó con la participación de Rodrigo Hernández Alzate, gerente general de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, quien compartió las estrategias y experiencias que han permitido a este departamento consolidar importantes avances en materia de acceso a la vivienda y articulación institucional.

Durante su intervención, Hernández Alzate hizo un llamado a fortalecer las acciones para reactivar el sector de la construcción, al advertir que el panorama actual presenta importantes desafíos tanto para el Huila como para el país.

Según explicó, el sector de la construcción registra una caída cercana al 5 %, mientras que las edificaciones residenciales presentan una disminución aproximada del 8,2 %, una situación que impacta directamente el crecimiento económico y la generación de empleo.

“El sector vivienda es estratégico porque mueve más de 36 subsectores de la economía, genera empleo, dinamiza los territorios y permite que más familias accedan a una vivienda digna mediante subsidios, gestión del suelo e instrumentos de financiación”, señaló.

El directivo también hizo referencia al déficit habitacional que enfrenta Colombia. Actualmente, cerca de 4,9 millones de hogares presentan algún tipo de déficit de vivienda, una brecha que continúa ampliándose debido a que cada año se conforman alrededor de 200.000 nuevos hogares, mientras que la oferta de vivienda y los proyectos iniciados no superan las 146.000 unidades.

Frente a este panorama, destacó que las regiones tienen un papel determinante en la búsqueda de soluciones.

“La principal conclusión es que sí se puede hacer vivienda social desde las regiones. Es necesario fortalecer los instrumentos de financiación, la gestión del suelo, la asignación de subsidios y consolidar la vivienda como una prioridad dentro de los planes de desarrollo territoriales”, afirmó.

Asimismo, resaltó la importancia de que el Gobierno Nacional fortalezca nuevamente los programas de subsidios para vivienda y que gobernaciones y alcaldías continúen incorporando este sector como un eje estratégico de sus políticas públicas.

Principales conclusiones para el Huila

La presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila, Lina Marcela Carrera, destacó que el encuentro permitió identificar acciones concretas para fortalecer el acceso a la vivienda y consolidar una agenda regional que involucre al sector público, privado y financiero.

Como resultado del conversatorio se plantearon tres grandes conclusiones para fortalecer el sector vivienda en el departamento:

Fortalecer las alianzas institucionales para lograr el cierre financiero de las familias.

Se evidenció la necesidad de consolidar convenios entre alcaldías, Gobernación del Huila, entidades financieras y cajas de compensación familiar, con el propósito de generar mecanismos que faciliten el acceso a vivienda para las familias con menores ingresos.

Incorporar la vivienda como eje estratégico de los planes de desarrollo municipales.

Una de las principales reflexiones del encuentro fue la importancia de trabajar con los 37 municipios del departamento para que la vivienda haga parte de las líneas estratégicas de sus planes de desarrollo. Este sector tiene la capacidad de dinamizar más de 36 actividades económicas, generar empleo y fortalecer el crecimiento regional.

Unir voluntades para consolidar una política regional de vivienda.

Los participantes coincidieron en que las voluntades políticas son fundamentales para impulsar transformaciones de largo plazo. En este sentido, se planteó la necesidad de socializar experiencias exitosas como la de Antioquia con los futuros líderes del departamento, promoviendo compromisos que permitan fortalecer el sector vivienda y ampliar las oportunidades para las familias huilenses.

“Necesitamos trabajar unidos para que la vivienda se convierta en una prioridad dentro de las agendas de desarrollo de nuestros municipios. El Huila requiere más articulación institucional, más herramientas para facilitar el cierre financiero de las familias y una apuesta decidida por un sector que impacta el empleo, la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos”, concluyó Lina Marcela Carrera.

Con este tipo de espacios, la Cámara de Comercio del Huila ratifica su compromiso de promover escenarios de diálogo, articulación y construcción colectiva que contribuyan al desarrollo regional, la competitividad y la generación de oportunidades para los huilenses.