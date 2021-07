Esto está jodido

El dramaturgo canadiense Douglas Coupland escribió lo siguiente, “Me he dado cuenta que la mayoría de la gente está demasiado preocupada con su propia vida, como para dedicar a los demás el menor pensamiento”, para hacer referencia a aquella actitud mezquina en la que algunas personas anteponen siempre sus propias necesidades y deseos, por encima de las de los demás, algo equivalente a la popular expresión callejera “el que se queme, que sople”.

No cabe duda que las fiestas de San Pedro han sido por décadas, unas celebraciones sumamente importantes para nuestro departamento, no solo como excusa para una monumental borrachera colectiva, sino también para afianzar nuestras raíces folclóricas y culturales, generar espacios de reencuentro familiar y dinamizar la economía de todo el territorio huilense.

Estoy seguro que por allá en 1960, cuando se daba inicio oficial al Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, con la Ordenanza 064 de ese mismo año, ya habían olvidado la pandemia de gripe de 1918, también conocida como “Gripe Española”; peste que durante cerca de dos años causó alrededor de quinientos millones de contagios y más de cincuenta millones de muertes en todo el planeta; epidemia que también llegó a nuestro país y generó estragos. El dato del número de muertes en Colombia no es claro, pero las tasas de mortalidad se calcularon a partir de los registros de la iglesia. Por ejemplo, para esa época Bogotá tenía 141.636 habitantes, de los cuales murieron 1.900, dato que equivaldría a 100.000 fallecidos en la actualidad. A la fecha han muerto en nuestro territorio patrio cerca de 108.200 personas a causa del Covid 19, una cifra verdaderamente trágica.

Aunque muchos dicen de manera folclórica y burlesca, que a la pandemia no hay que pararle tantas bolas y que, si de frases se trata, pues que “el muerto al hoy y el vivo al baile”; no podemos permitir que la indolencia, fruto de la ignorancia, sea la causante de muchas más muertes.

No tengo muy claro qué tipo de estrategia es la que ha planteado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud; entiendo que las principales acciones son relacionadas con una agresiva campaña de vacunación, para lo cual se ha hecho una importante gestión, buscando tener suficientes dosis para poder cubrir a toda la población susceptible de ser inmunizada con el biológico, en todo la nación.

A la Secretaría de Salud del Huila han llegado 473.000 dosis, de las cuales se han entregado a todos los municipios 405.890 vacunas, y de estas se han administrado 354.515, es decir un 87,34% de las distribuidas. No obstante, se requiere del compromiso y responsabilidad de la población para que acudan a los puestos de vacunación a recibir su primera o segunda dosis y de esta manera poder aumentar la cifra de personas inmunizadas.

Dice el portal web “Gaceta Médica” que, durante la pandemia de la gripe española, las ciudades que entendieron la importancia del distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de manos, registraron un menor número de fallecimientos, para lo cual se requirió del compromiso de toda la comunidad.

Muchos no han podido comprender que la situación es más grave de lo que parece, que ya no hay disponibilidad de camas UCI, que el oxígeno escasea y los profesionales de la salud están sumamente agotados. Hay que ser conscientes de una vez por todas y entender, que esto está jodido y que, si no ayudamos a ayudar, las cosas se van a complicar aún más. Seamos solidarios.

—

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

Twitter: @Hufercao04