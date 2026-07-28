Esperanza: la historia de una madre caqueteña que después de 25 años encontró a su hija

La Unidad de Búsqueda recuperó el cuerpo de Anyi Vanessa Bravo Moreno, en zona rural de Puerto Rico, en Caquetá; y tras culminar el proceso de identificación, acompañó a su familia durante la entrega digna en Neiva.

Esperanza destapó cada pista dejada por su hija en conversaciones que recuerda en detalle. Hiló su rastro con palabras entredichas en una que otra llamada telefónica y en encuentros esporádicos que logró tras viajar a la zona donde Anyi permanecía, luego de haber ingresado a un grupo armado no estatal en el 2000.

Anyi Vanessa salió de su casa a los 16 años, dejando a sus padres, hermanos y allegados con el corazón en la mano, como se dice popularmente. Quienes la conocieron la recuerdan como una joven amorosa, servicial y profundamente querida. Pese a la situación, Esperanza, su mamá, nunca la juzgó; en cambio, concentró todos sus esfuerzos en mantener vivo el vínculo a través de cartas, llamadas y visitas cortas.

A finales del 2004 perdieron total comunicación. Allí comenzó una búsqueda incansable en la que Esperanza viajó una y otra vez al Caquetá, preguntando y reuniendo cuidadosamente nombres, teléfonos y direcciones. Toda esa información quedó organizada en una carpeta que se convirtió en la memoria de una búsqueda que caminó prácticamente sola por cerca de 17 años. Ella no buscaba culpables; buscaba respuestas.

En septiembre de 2021, ese camino encontró un nuevo rumbo cuando Esperanza presentó la solicitud de búsqueda ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en Caquetá.

Toda la información recopilada por la familia se convirtió en el punto de partida para la investigación humanitaria y extrajudicial de equipo de la UBPD en Caquetá. A partir de estos datos, complementados con el trabajo investigativo de la entidad y los encuentros promovidos por la Corporación Humanitaria Reencuentros con firmantes del Acuerdo de Paz, fue posible establecer que Anyi Vanessa habría perdido la vida en enero de 2006 en hechos relacionados con el conflicto armado y que su cuerpo habría sido sepultado en una fosa a campo abierto en una zona rural de Puerto Rico, también en Caquetá.

En octubre de 2023, en el marco del Plan Regional de Búsqueda Norte del Caquetá, la UBPD, en coordinación con la Corporación Reencuentros y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), preparó la misión humanitaria. Antes de ingresar, se habilitó un corredor humanitario por seguridad y se realizaron actividades pedagógicas con las comunidades campesinas de la zona para fortalecer la confianza en el territorio.

Finalmente, en marzo de 2025, la misión ingresó a la zona de alta montaña. En palabras de Cindy González Garzón, investigadora del Plan de Búsqueda Norte del Caquetá: «La misión humanitaria permitió la recuperación de un cuerpo esqueletizado y elementos asociados dentro de un área espesa de alta montaña. Posteriormente, fue remitido a la sede de la UBPD en Bogotá para que, de manera articulada y coordinada con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pudiera darse el proceso de identificación plena». El análisis interdisciplinario confirmó que el perfil genético, la edad y el contexto correspondían con absoluta certeza a Anyi Vanessa Bravo Moreno.

La llamada que confirmó su identidad fue atendida por Esperanza en la ciudad de Neiva. Tras casi 25 años de incertidumbre, la búsqueda encontraba, por fin, una respuesta.

«Yo dudaba de que mi hija estuviera muerta. Fui a muchos lugares a preguntar por ella, nunca desmayé, yo seguí. No quería buscar culpables, solo saber de mi hija, dónde estaba y que me entregaran el cuerpo para estar tranquila porque esto no es fácil. Invito a las personas que buscan a que sigan luchando con calma, que el proceso que lleva la Unidad de Búsqueda es real, tengo mucho que agradecerles», aseguró María Esperanza Moreno.

Mientras se definían los trámites para el osario, Esperanza visitó el cuerpo de su hija en la sede de la UBPD en Neiva. En la calma de una sala privada en el piso 11, con la ciudad extendiéndose frente a sus ojos, sostuvo aquellas conversaciones que durante años habían quedado pendientes y celebró simbólicamente su cumpleaños, acompañada del equipo de la Unidad de Búsqueda; un momento íntimo de sonrisas sollozadas que le permitió prepararse para la despedida.

El día de la entrega digna, familiares y amigos se vistieron de blanco. Más tarde, en el Cementerio Central de Neiva, los acordes de los mariachis rompieron el silencio mientras globos blancos y azules se elevaban en el cielo despejado de una tarde de domingo, como un homenaje a la vida de Anyi Vanessa y a la perseverancia de una madre que nunca se rindió.

La Unidad de Búsqueda invita a las personas que continúan buscando a sus familiares que desaparecieron antes del 1 de diciembre de 2016 a realizar su solicitud de búsqueda en la carrera 5 #10-38 (barrio Centro, piso 11) en la ciudad de Neiva; o a comunicarse a la línea telefónica 3160174564 desde cualquier lugar del país.

De la misma manera, se hace un llamado a las personas que cuenten con información valiosa para la búsqueda para que se acerquen y puedan apoyar la labor, con fines netamente humanitarios que alivien el sufrimiento de las personas que continúan esperando respuestas de sus seres queridos.