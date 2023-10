En foro en la USCO, candidatos a la Alcaldía plantearon soluciones a problemas de Neiva

La dinámica se basó en una metodología que les permitió expresar su visión de ciudad en cinco ejes temáticos: desarrollo local, desarrollo productivo y emprendimiento, política ambiental, paz y seguridad, y política social

El programa de Ciencia Política y la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, entre otros, realizaron de manera exitosa el foro con los candidatos a la Alcaldía de Neiva.

El evento, que tuvo lugar en el hall de la Facultad de Administración y Economía, abierto a estudiantes y docentes y representantes de la comunidad, y que contó con la participación de siete de los nueve candidatos postulados a la Alcaldía de la capital huilense, en las elecciones del próximo 29 de octubre.

El foro se centró en la discusión de las principales problemáticas y las alternativas de solución propuestas por los candidatos, en caso de ser elegidos en la cabeza del ejecutivo local. La idea del mismo surgió desde la Agenda Social Regional.

Según Astrid Flórez Quesada, coordinadora de este proyecto y docente de planta del programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana, desde allí se viene trabajando en la construcción de lineamientos de política pública participativa; y otras instancias, como el programa de Ciencias Políticas y la Licenciatura en Sociales, que consideran que el rol de la Universidad es estar presente en los debates fundamentales de la ciudad.

“Por eso, decidimos juntarnos, planear participativamente el proceso y preguntarles a los candidatos sobre las principales problemáticas y alternativas que ellos plantean en caso de ser elegidos alcalde”, precisó la docente, quien también fue una de las moderadoras del Foro.

Para la profesora Astrid el balance no solo fue positivo por la asistencia, que rompió el aforo previsto, sino porque se logró conectar los saberes populares y de la Universidad con la interpretación que tienen los candidatos en cuanto a sus propuestas en los planes del gobierno.

“Creemos que la construcción de escenarios públicos dialogados, participativos y respetuosos, permiten mejorar la calidad de la democracia, lugar en el que la Universidad tiene que jugar un rol muy importante”, puntualizó.

Escuchar para decidir

Humberto Perdomo, ex miembro del Consejo Superior Universitario en representación de los estudiantes, señaló que el foro fue muy apropiado porque la universidad es uno de los espacios naturales “para deliberar, escuchar, proponer y, sobre todo, conocer los planteamientos de los candidatos a la Alcaldía sobre el proyecto de ciudad”.



Que la Universidad les abra las puertas a la comunidad y a los candidatos “permite, precisamente, que el próximo 29 de octubre tal vez haya un voto un poco más informado y se siga incrementando el voto de opinión”, añadió.



Para el profesor Aldemar Macías es saludable que la universidad pública haga estos debates donde está en juego el futuro de los territorios del municipio de Neiva; y la asistencia de la mayoría de los candidatos es un motivo de confianza con la Universidad, para que realmente se delibere, se piense y se trabaje de manera mancomunada en el futuro de la ciudad.



“Aquí la Universidad debe jugar un papel muy importante de acompañamiento con el gobierno que llegue, para mirar de qué manera fortalecer las políticas públicas que ayuden a contrarrestar las desigualdades sociales, la crisis climática y el tema de la paz”, destacó.



Oliberto Tintinago, líder nacional del movimiento de acción comunal, estima que la USCO ha sido y sigue siendo una institución pendiente de los sectores sociales, especialmente de los comunales, “y me parece muy importante que realice estos foros donde está involucrada la agenda social que ha sido también construida por diferentes actores, y que ojalá, por parte de los candidatos, se adquiera un compromiso no sólo con la Universidad, sino, también, con las problemáticas y las aspiraciones de los diferentes sectores sociales presentes en el foro”.



Los candidatos participantes fueron: Dagoberto Marín, Germán Rodríguez, Héctor Javier Osorio, Jorge Andrés Géchem, Wílker Bautista, Yílbert Saavedra y Wílmar Elí Charry. No asistieron Germán Casagua ni Amín Losada.



El foro también fue apoyado por la Vicerrectoría Académica y diferentes organizaciones sociales como la organización estudiantil Digna Rabia, el programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, Colectivo Barrial Popular, juntas de Acción Comunal de las comunas 4, 9 y 10, y Consejo Consultivo de Planeación, entre otros actores sociales internos y externos de la USCO.



