Empresarios y emprendedores se unen a Casagua para recuperar a Neiva

El candidato a la Alcaldía de Neiva, Germán Casagua Bonilla se sigue reuniendo con diferentes sectores de opinión dando a conocer las propuestas de su Programa de Gobierno.

Recuperar la economía e impulsar al sector empresarial y de emprendimiento, es una de las grandes metas del líder del Grupo Significativo de Ciudadanos ‘Acciones por Neiva’, Germán Casagua Bonilla.

Así lo ha manifestado en diferentes espacios en los que ha sido invitado, uno de ellos fue en la Cámara de Comercio del Huila, allí, con empresarios y emprendedores, dio a conocer sus propuestas de Ciudad.

“Es necesario fortalecer el sector empresarial, ellos son los generadores de trabajo en la Ciudad, tenemos un estatuto tributario desactualizado, por eso es necesario modernizarlo y actualizarlo. Además, generar las condiciones para que el empresario crezca y surja, es a lo que tenemos que dedicarnos como Administración Municipal, de esa manera podemos disminuir las cifras alarmantes de desempleo que actualmente se encuentran en un 12, 7%”, afirmó Casagua Bonilla.

Y añadió: “Tenemos que empezar a generar incentivos con capital semilla para nuestros emprendedores, formarlos desde las instituciones educativas en temas de emprendimiento, especialmente en los grados 10° y 11° de bachillerato, eso será crucial”.

Cabe mencionar que, dentro de las propuestas del Programa de Gobierno de Casagua Bonilla, se encuentra la de implementar estrategias para el fortalecimiento empresarial, direccionado a impulsar la ruta de emprendimiento, desde la incubación de negocios, pasando por la aceleración, hasta el desarrollo de programas para empresarios consolidados, que permitan mejorar los indicadores de supervivencia empresarial, traducido en mayor desarrollo económico para la Ciudad.

Sumado a ello, Casagua Bonilla estuvo presente en la Fonda Los Arrieros, en donde, ante más de 200 personas, manifestó su preocupación por la situación de inseguridad en la que se encuentra Neiva: “Hoy no estamos en una situación fácil en la Ciudad. Todos los días pasan actos de hurto y no pasa nada, aquí lo que necesitamos es mano dura contra la delincuencia, por eso quiero ser su Alcalde, para que demostrarles que aquí la delincuencia no manda”.

Finalmente, vale destacar que Casagua continuará recorriendo sin descanso las comunas y corregimientos del Municipio, dando a conocer, en sus reuniones y visitas a comunidades, las propuestas de su Programa de Gobierno y entregando, consigo, el mensaje de que es posible recuperar a Neiva.