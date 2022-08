Electrohuila presentó el libro Patrimonio Arqueológico

La jornada contó con la participación del Alcalde de La Plata, el Secretario de Educación, Cultura y Deporte de El Pital y vigías del Patrimonio Histórico y Cultural, entre otros asistentes.

El gerente de la Electrificadora del Huila, Luis Ernesto Luna Ramírez fue el encargado de realizar el lanzamiento del libro Patrimonio Arqueológico. La actividad se desarrolló en Electrohuila sede municipio de La Plata, en el marco de los 75 años de la empresa.

El libro recoge una seria y profunda investigación arqueológica, que hace parte del programa de Arqueología Preventiva del proyecto ‘Construcción de la Línea de Transmisión 115KV Altamira – La Plata y sus módulos asociados. El proyecto permitió identificar, delimitar, caracterizar y manejar de manera adecuada el patrimonio ancestral del departamento del Huila gracias a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico.

“De ahí nuestro marcado interés en este libro cuya importancia radica en la información que entrega al lector sobre el programa de arqueología preventiva pero también de lo que significan los antecedentes culturales de la región huilense. Sin duda alguna, creemos que además se convertirá en un importante material de consulta académica en materia arqueológica y antropológica”, resaltó el gerente, Luis Ernesto Luna Ramírez.

Gracias a esta iniciativa, la empresa logró que se pudiera identificar, delimitar y hacer un manejo adecuado al patrimonio arqueológico del Huila en áreas de influencia de las obras que adelanta la Electrificadora.

Hallazgos

El libro contiene información del hallazgo arqueológico registrado en abril del año pasado de un esqueleto humano que se encontraba sepultado bajo antiguas lozas. Específicamente, los obreros encontraron los restos óseos en el área en la que adelantaban trabajos para el montaje de la subestación eléctrica en La Plata.

Las labores de investigación sobre el esqueleto hallado fueron realizadas por un equipo de antropólogos y arqueólogos, a la cabeza de la antropóloga María Angélica Suaza Español, quien también estará en la presentación del libro.

“Pero también cabe decir que esta investigación no hubiera sido posible ser llevada a cabo si no se hubiera contado con el trabajo del equipo que encabezó la arqueóloga, María Angelica Suaza. Así que al entregarles a cada uno de ustedes un ejemplar de esta obra, no me queda más que desear que lo disfruten como ya lo hice yo. Pero también que sea la oportunidad de saber y comprender de dónde venimos. Muchas gracias a todos los presentes”, dijo el Gerente.

En el evento participaron: el alcalde de La Plata, Luis Carlos Anaya; el secretario de Educación, Cultura y Turismo, Ferney Castro; los vigías del Patrimonio Histórico y Cultural y la arqueóloga, María Angelica Suaza Español.

Opinan los alcaldes

Luis Carlos Anaya, alcalde de La Plata

“En nombre de la comunidad plateña damos las gracias a Electrohuila, por esa riqueza histórica que nos entrega el día de hoy. También agradecer por la gestión que han venido haciendo con la subestación de La Plata – Altamira. Un granito de arena muy importante para la transformación del municipio”.

Ferney Castro, Secretario de Educación, Cultura y Turismo

“Felicitar a Electrohuila por el trabajo arduo realizado con el libro de Patrimonio Arqueológico. Encontrarán hechos muy importantes en el documento que les sirve a la sociedad. Con este libro sabemos de dónde venimos”.