El sexo que se escuchará en San Valentín

Este San Valentín, conquista por el oído con el podcast ‘Confesiones: Más que sexo’ y la colección erótica de Deezer

La plataforma de streaming de audio ofrece nuevo contenido picante para celebrar el 14 de febrero ‘Entre las sábanas’

Este día de San Valentín va a subir la temperatura. Si quieres conquistar a tu pareja con los cinco sentidos, no descuides el del oído. Sorpréndela con una selección de shows y música. La plataforma global de streaming de audio, Deezer, tiene propuestas picantes para el 14 de febrero: el podcast original ‘Confesiones: más que sexo’, y muchos contenidos más que encontrarás en su recién estrenada colección erótica, ‘Entre las sábanas’.

‘Confesiones: más que sexo’ es una producción original de Deezer en la que se exploran todas las facetas del sexo, con relatos íntimos y anécdotas sexuales fuera de lo común. El primer episodio, llamado ‘La cámara oculta’, habla sobre cómo una mujer descubre que su esposo instaló una cámara en el baño de visitas. Averigua de qué manera ella terminó fantaseando con sus amigas.

Por otro lado, encontrarás otros contenidos perfectos para San Valentín en el canal sexy de Deezer, ‘Entre las sábanas’ (no apto para días de trabajo). Está especialmente diseñado para usuarios adultos que desean una emoción de audio con clasificación ‘X’. Incluye una variedad de música erótica, podcasts y audiolibros* diseñados para volar tu mente.

La nueva colección incluye playlists ‘de dormitorio’ como ‘50 Shades of Soul’ y ‘Sexy Mood’, todas repletas de canciones que te ayudarán a ponerte a tono. Para aquellos que prefieren un ‘trabajo completo’, hay álbumes con un significado erótico explícito, como ‘This is Hardcore’, de Pulp. Si lo tuyo es hablar ‘sucio’, podcasts como ‘Las historias eróticas rápidas de Kiss Me’ y ‘The Turn On’ pueden entretenerte toda la noche.

¿Quieres profundizar más? Nuestra colección ‘Entre las sábanas’ también alberga contenido especial ‘oculto’ llamado ‘Behind the curtain’ (‘Detrás de la cortina’). Cuando entres, echa un vistazo a los álbumes con portadas explícitas, a los podcasts eróticos y a los audiolibros. También puedes escuchar en la plataforma otros contenidos sobre sexo, como el episodio ‘Mitos del sexo gay con tu amigo gay’, de ‘Happyland: el podcast gay’.

Pero si prefieres el romanticismo, escucha a Río Roma en el nuevo episodio de ‘La Playlist de Mi Vida’ o busca en la colección ‘Romance’, hecha para los amantes que prefieren las cosas un poco menos picantes. Está lleno de canciones de amor tradicionales y álbumes como ‘Lover’ de Taylor Swift o «Love in the Future» de John Legend. El día de San Valentín del año pasado, las streams (transmisiones) de ‘Canciones de amor clásicas’ se dispararon un 250%, por lo que hay muchos románticos por ahí. También hemos incluido muchos podcasts y audiolibros centrados en el amor, las relaciones y las citas, como ‘¿Por qué no saldrás conmigo?’ con Nicole Byer y ‘Love Life with Matthew Hussey’.

Las dos nuevas colecciones de Deezer llegan después de la apasionante investigación del amor en tiempos de confinamiento realizada el año pasado**. En la misma, se encontró que más de un tercio de las personas (37%) estaban reproduciendo contenido de audio romántico en casa, en un intento por mantener viva la llama.

“El día de San Valentín puede ser el día más romántico del año, pero aquellos que estén de humor para algo más atrevido, pueden aventurarse con nuestra colección erótica. Hemos visto un aumento del 122% en los streams globales de podcasts eróticos en los últimos 12 meses, y el apetito sigue creciendo. Nuestro canal ofrece a los usuarios interesados un espacio privado para explorar y escuchar todo lo que sus corazones deseen», dijo Frédéric Antelme, VP Content & Productions de Deezer.

Las nuevas colecciones ‘Romance’ y ‘Entre las sábanas’ estarán disponibles para todos los usuarios de Deezer en todo el mundo, durante todo el año.