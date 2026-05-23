El poder de la esperanza inteligente

En Colombia, la esperanza suele verse con escepticismo. Para algunos es ingenuidad; para otros, una forma de evasión. En tiempos de polarización, violencia, desconfianza institucional y agotamiento social, parecería más sensato adoptar el cinismo como mecanismo de defensa. Quien duda parece inteligente, quien espera, en cambio, corre el riesgo de parecer desconectado de la realidad.

Pero quizá estamos entendiendo mal la esperanza. Existe una esperanza vacía, emocional y pasiva, que espera que las cosas mejoren por inercia. Esa sí es peligrosa. Es la esperanza que delega responsabilidades y convierte los problemas complejos en discursos motivacionales. Pero existe otra forma de esperanza, menos popular y mucho más difícil: la esperanza inteligente.

La esperanza inteligente no niega la realidad, la estudia; no ignora los problemas; los enfrenta sin quedar paralizada por ellos; no depende del optimismo automático, sino de la capacidad de actuar incluso cuando el panorama es incierto.

Como cirujano, he entendido que la esperanza no es un concepto abstracto; es una herramienta clínica y humana. Hay pacientes cuyo pronóstico es complejo, cirugías en las que el margen de error es mínimo y decisiones que deben tomarse en medio de la incertidumbre. En esos escenarios, el pesimismo absoluto no ayuda a decidir mejor, pero el optimismo ingenuo tampoco.

Lo que realmente sostiene el trabajo médico es una combinación de rigor y posibilidad, analizar con honestidad la dificultad del problema y, aun así, actuar para intentar transformarlo.

Eso también se aplica a los países. Colombia tiene razones legítimas para el desencanto; corrupción persistente, desigualdad estructural, violencia reciclada bajo nuevas formas y debates públicos cada vez más emocionales y menos racionales; pero convertir el desencanto en identidad colectiva tiene consecuencias profundas.

Las sociedades que pierden la capacidad de imaginar un futuro posible terminan atrapadas en la administración permanente de sus crisis. La esperanza inteligente funciona de otra manera; no espera soluciones mágicas ni líderes mesiánicos; entiende que las transformaciones reales son lentas, imperfectas y muchas veces, contradictorias. Pero también entiende algo fundamental; renunciar a la posibilidad de mejora garantiza el deterioro.

En medicina existe un principio simple; incluso en escenarios adversos, siempre hay algo que se puede hacer para disminuir el daño, aliviar el sufrimiento o mejorar un resultado. Pensar estratégicamente consiste precisamente en identificar esos márgenes de acción.

La esperanza inteligente es eso: la capacidad de identificar posibilidades reales en contextos difíciles; no es una emoción, es una disciplina mental. Implica hacerse preguntas incómodas: ¿Qué sí está funcionando?, ¿Qué experiencias locales merecen ser fortalecidas?, ¿Qué tipo de ciudadanía estamos construyendo?, ¿Cómo dejamos de reaccionar únicamente a la coyuntura para empezar a pensar en décadas?

Porque el problema no es que Colombia tenga demasiada esperanza. El problema es que muchas veces la reemplazamos por una indignación permanente. Y aunque la indignación puede movilizar, rara vez construye por sí sola.

Construir exige algo más complejo: paciencia, pensamiento crítico, cooperación y visión de largo plazo. Tal vez por eso la esperanza inteligente resulta tan incómoda, porque obliga a abandonar tanto la ingenuidad como el cinismo. Y en un país acostumbrado a oscilar entre esos dos extremos, elegir una esperanza crítica, racional y activa puede ser, en realidad, una forma profunda de valentía.

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Por: Adonis Tupac Ramírez Cuéllar

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