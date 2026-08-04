El Huila logra tres nuevos registros de ranas

Dos especies de ranas fueron registradas por primera vez para el departamento del Huila y una especie amplía su distribución al municipio de Neiva. Los nuevos hallazgos son el resultado del trabajo articulado entre la CAM y los grupos de monitoreo comunitario.

Tres nuevos registros de ranas para el Huila fortalecen el conocimiento de la biodiversidad para esta región colombiana. Se trata del primer registro para este departamento de las especies Hyloscirtus aff. denticulentus y Nymphargus oreonympha, así como el primer registro de Rheobates palmatus para el municipio de Neiva, ampliando la distribución conocida de esta especie en el territorio huilense.

Los hallazgos fueron posibles como resultado del trabajo articulado entre la CAM y los grupos de monitoreo comunitario Orígenes y Cacique Candela, durante jornadas de monitoreo desarrolladas en el municipio de Isnos y en el área del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas –POMCA del río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena.

«Estos registros son el resultado del monitoreo que adelantamos junto con las comunidades y representan información importante para fortalecer el conocimiento sobre la distribución de los anfibios en el Huila”, indicó Katherine Arenas, bióloga de la CAM, quien agregó que estos registros además, aportan insumos para orientar acciones de conservación de las especies y de los ecosistemas donde habitan.

En Isnos

El primer registro corresponde a la Hyloscirtus aff. denticulentus, una rana de torrente andina asociada a bosques y quebradas de montaña, registrada por primera vez en el departamento en el municipio de Isnos. El hallazgo fue realizado por la CAM y el Grupo de Monitoreo Comunitario Orígenes, ampliando el conocimiento sobre la herpetofauna del Huila y resaltando la importancia de conservar los ecosistemas altoandinos donde estas especies sobreviven.

El segundo registro corresponde a la rana de cristal Nymphargus oreonympha, reportada por primera vez para el departamento en el Centro de Estudios e Interpretación del Bosque Andino Surcolombiano CEIBAS La Colonia de Neiva, en el marco del trabajo articulado entre el Grupo de Monitoreo Comunitario Cacique Candela y la autoridad ambiental del Huila.

Las ranas de cristal son especies altamente sensibles a los cambios ambientales, por lo que su presencia constituye un indicador de ecosistemas saludables y de fuentes hídricas en buen estado de conservación. Este hallazgo también resalta el valor de los procesos de monitoreo participativo, las acciones de restauración ecológica desarrolladas en esta área y el papel de las comunidades en los procesos de conservación ambiental.

Por primera vez en Neiva

El tercer registro corresponde a Rheobates palmatus, una rana endémica de Colombia que fue registrada por primera vez en el municipio de Neiva, dentro del área del POMCA río Loro, río Las Ceibas y otros directos al Magdalena, asociada al ecosistema de bosque seco tropical.

Durante la jornada de campo se observaron varios machos vocalizando y hembras en las cercanías, evidenciando actividad reproductiva. Esto pone de manifiesto la importancia de los remanentes de bosque seco tropical y sus fuentes hídricas para la conservación de especies únicas del país.

«Desde la CAM destacamos el trabajo con los grupos de monitoreo comunitario que nos ha permitido obtener información que complementa los procesos de seguimiento de la biodiversidad y evidencia el aporte de la ciencia participativa al conocimiento de las especies presentes en el departamento», finalizó diciendo la bióloga de la CAM.