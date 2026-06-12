Ejército Nacional acompaña a los huilenses y visitantes, con un amplio dispositivo de seguridad en todo el departamento

Los centinelas del Huila ya están en marcha para proteger las vacaciones de mitad de año.

Desde el peaje ubicado en la vía que comunica a Neiva con Bogotá, la Novena Brigada del Ejército Nacional dio inicio a la campaña de seguridad vial y acompañamiento a la población durante la temporada de vacaciones de mitad de año, las festividades de San Pedro y las actividades asociadas al calendario electoral del país.

El comandante de la Novena Brigada, brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, anunció que más de 2.000 soldados estarán comprometidos con la seguridad de los huilenses y visitantes, desplegados en los principales ejes viales, municipios, centros poblados y zonas turísticas del departamento.

Todas las unidades de la Novena Brigada estarán empleadas en esta misión. Las tropas contarán con las capacidades diferenciales de la Aviación del Ejército, el Grupo Liviano de Caballería, el Gaula Militar Huila, las unidades de inteligencia, los pelotones de Fuerzas Especiales y los sistemas tecnológicos de monitoreo con drones, para anticipar cualquier amenaza y reaccionar oportunamente ante cualquier situación que afecte la tranquilidad de la población.

La estrategia Viaje Seguro, Su Ejército está en la Vía, se desarrolla de manera coordinada con las autoridades, organismos de seguridad y la Red de Participación Cívica, fortaleciendo la protección de quienes durante esta temporada recorrerán las carreteras del Huila para disfrutar de los atractivos turísticos, el Festival del Bambuco, la gastronomía regional y los tradicionales encuentros familiares.

Durante el lanzamiento de la campaña, el señor comandante de la Novena Brigada, invitó a los viajeros a saludar a los soldados con un pulgar arriba, como una muestra de gratitud hacia quienes, día y noche, permanecen en cada rincón del departamento como centinelas de la seguridad del Huila.

El dispositivo de seguridad contempla además la instalación de puestos de control estratégicos sobre los principales corredores viales, patrullajes permanentes en zonas urbanas y rurales, así como el fortalecimiento de las labores de vigilancia en aquellos lugares que registran una mayor afluencia de turistas durante la temporada sampedrina.

La presencia de las tropas busca brindar confianza a quienes se movilizan por el departamento y contribuir a la prevención de cualquier situación que pretenda alterar el orden público.

La Novena Brigada reafirma así su compromiso de trabajar sin descanso para que huilenses y visitantes disfruten unas vacaciones y unas festividades seguras, en un ambiente de tranquilidad y confianza.