Ecopetrol supera los 3.200 trabajadores vinculados en Huila durante el primer semestre de 2026

Ecopetrol y sus empresas aliadas generaron 3.298 oportunidades laborales en el departamento del Huila entre enero y junio de 2026, a través de actividades contratadas para su operación y proyectos en la región, consolidando su aporte a la generación de empleo y al desarrollo territorial.

De este total, 2.877 trabajadores corresponden a mano de obra local, distribuidos entre personal no calificado (1.842) y calificado (1.035), lo que representa el 87,2% de las vinculaciones realizadas. Por su parte, 421 trabajadores no locales están asociados a perfiles técnicos especializados requeridos para el desarrollo de las operaciones.

Por municipios, las oportunidades laborales se concentran principalmente en Neiva, Aipe Yaguará, Gigante, Palermo y Villavieja, municipios donde la compañía mantiene actividades operativas y de desarrollo de proyectos.

En línea con su compromiso con la inclusión laboral, Ecopetrol y sus empresas contratistas continúan fortaleciendo la participación de población diversa. Durante junio se registraron 731 trabajadores vinculados bajo esquemas de inclusión laboral, equivalentes al 22,2% del total de trabajadores reportados, reflejando el compromiso de la compañía con la generación de oportunidades incluyentes en los territorios donde opera.

Así mismo, 1.553 trabajadores oriundos del Huila desarrollan actividades en otras regiones del país en contratos asociados a Ecopetrol, evidenciando la capacidad del talento huilense para aportar al desarrollo de la industria energética a nivel nacional.

Estos resultados reflejan el compromiso de Ecopetrol con el fortalecimiento del empleo local, la inclusión laboral y el desarrollo de capacidades en los territorios donde opera, en el marco de una gestión responsable y sostenible.