El 87% de las empresas en Latinoamérica ya apuesta por el voluntariado corporativo como motor de transformación social

El 98% de las empresas en América Latina considera que los programas de voluntariado fortalecen la relación con las comunidades y su entorno, mientras que el 97 % destaca su aporte al desarrollo de habilidades y al sentido de pertenencia de los colaboradores.

HDI Seguros Colombia realizó una jornada de apoyo comunitario en la Institución Educativa Departamental Fray Jose Ledo de Chaguaní, Cundinamarca, que permitió recaudar más de 49 millones de pesos para mejorar la infraestructura del plantel, además de entregar kits escolares y desarrollar labores de adecuación con el apoyo de sus voluntarios.

En Colombia, donde miles de comunidades aún enfrentan desafíos relacionados con la educación y el desarrollo local, especialmente en las zonas rurales, cada vez más empresas están encontrando nuevas formas de generar valor social y contribuir al bienestar de las personas más allá de su actividad comercial.

Una de las tendencias que más fuerza ha tomado en los últimos años es la participación de los colaboradores en proyectos sociales y comunitarios. Estas iniciativas permiten sumar tiempo, conocimiento y esfuerzo para responder a necesidades concretas de las comunidades y contribuir a su desarrollo.

Actualmente, el 87% de las empresas en América Latina cuenta con programas de voluntariado corporativo, y el 93% proyecta fortalecer o ampliar estas iniciativas en los próximos años, según un reporte de la organización Voluntare.

Los resultados del estudio también evidencian el impacto que estas acciones tienen tanto en los territorios como al interior de las organizaciones. Pues, el 98 % considera que contribuyen a fortalecer la relación con las comunidades y su entorno, mientras que el 97% destaca un mayor sentido de pertenencia y motivación entre los colaboradores. Asimismo, el 97% señala que estas experiencias favorecen el desarrollo de habilidades y competencias personales y profesionales.

Un ejemplo de cómo estas iniciativas se traducen en acciones concretas es el caso de HDI Seguros Colombia, que recientemente llevó a cabo una jornada de apoyo comunitario en la Institución Educativa Departamental Fray Jose Ledo, ubicada en el municipio de Chaguaní, Cundinamarca. La iniciativa surgió de una campaña interna que permitió recaudar más de 49 millones de pesos entre los colaboradores y la compañía, recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa.

Además, durante la actividad se entregaron 85 kits escolares para beneficiar a los estudiantes. La jornada también incluyó trabajos de adecuación y mejoramiento de las instalaciones del plantel, entre las que se encontraron el arreglo de tejados, adecuación de 2 canchas de deportes múltiples, la totalidad de baños para niñas y niños y la reforma de caminos que conectan los salones y las canchas.

“En HDI, nuestro mayor valor está en las personas. El voluntariado corporativo nos permite canalizar el compromiso de nuestros colaboradores hacia causas que generan un impacto real en las comunidades, fortaleciendo al mismo tiempo una cultura basada en la empatía, la colaboración y la responsabilidad social” afirma María José Imbett Berdugo, Vicepresidente de Talento y Cultura de HDI Seguros Colombia.

Esta iniciativa hace parte de las acciones que la compañía impulsa para promover la participación de sus colaboradores en proyectos de impacto social y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades donde tiene presencia.